Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama

24 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 09:45

Gelir İdaresi Başkanlığı kurum vergi beyannameleri ve geçici gelire ilişkin açıklama yaptı. Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

VERGİ BEYANNAMELERİ SÜRESİ UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığından vergi beyannameleri için son dakika açıklaması geldi.

GİB'in açıklamasına göre; 27 Ağustos gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (nisan-mayıs-haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

Uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 27 Ağustos günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

İKİNCİ DEFA UZATILDI

Geçtiğimiz günlerde 19 Ağustos gün sonuna kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 27 Ağustos Salı gün sonuna kadar uzatılmıştı.