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Ekonomi
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Editor
 | Selahattin Demirel

Geçimini tatlıcılıktan kazanan kadın işinin en zor tarafını açıkladı! Ev hanımlarına da bir tavsiyesi var

Kahramanmaraş’ta 2 çocuk annesi Esma Erdemir, kızgın yağın başında halka tatlı satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Tanesini 10 TL'den sattığı tatlıların yapılışı hakkında konuşan Erdemir, işinin sıcaklarda daha zor olduğunu belirtirken evde oturan kadınlara da önemli bir tavsiyede bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 18:22

Onikişubat İlçesinde tatlı yapıp satan 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Esma Erdemir, sıcak havalara rağmen halka tatlısı yaparak hem müşterilere hizmetine sunuyor hem de ekmek parasını kazanıyor. Havaların ısınması ile birlikte kızgın yağın başında işi hakkında konuşan Erdemir, işinin zor olduğunu ama eve ekmek götürmesi gerektiğini ifade etti.

Geçimini tatlıcılıktan kazanan kadın işinin en zor tarafını açıkladı! Ev hanımlarına da bir tavsiyesi var

"SICAKLARDA TATLI YAPMAK ZOR"

Erdemir, "Sabah buraya geliyorum ve tezgahımızı kuruyorum. Sıcaklıklar 30-35 derece ve tezgahımızın başında tatlı yapmaya devam ediyorum. Ekmeğimin peşindeyim. Sıcakta çok zor oluyor. Fiyatlarımız çok uygun. Tanesini 10 TL'den satışa sunuyorum. Akşama kadar buradayız. Tatlı yapıp satıyoruz, siparişler alıyoruz" dedi.

Geçimini tatlıcılıktan kazanan kadın işinin en zor tarafını açıkladı! Ev hanımlarına da bir tavsiyesi var

"EVDE OTURAN BAYANLARA TAVSİYEM..."

İnsanın kendi parasını kazanmak çok güzel bir duygu diyen Erdemir, "Burada kızgın yağın başındayım. Tabii ki el işin zorlu olduğu gibi bunun da zorluğu var. Ama ekmeğimizin peşindeyiz. Evde oturan bayanlara tavsiyem ise çalışmaları, boş durmamaları. Mutlaka ekmek paralarını kazansınlar. Kendi paranı kazanmak çok güzel bir duygu" ifadesini kullandı.

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