Geleceğin meslekleri açıklandı! Türkiye'de en çok aranacak meslekler belli oldu

13 Ocak 2025 09:34 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:51

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından geleceğin meslekleri açıklandı. En çok aranacak ve yok olacak meslekler merak edildi. Ayrıca rapora göre teknolojinin ve yapay zekanın gelişmesiyle milyonlarca işçinin olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor. Dünya genelinde geleceğin meslekleri belli olurken Türkiye'de de en çok aranacak meslekler listede yer aldı. İşte detaylar...

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İnternetin gelişmesi ve yapay zekanın ortaya çıkmasıyla yeni meslekler popüler olmaya başlarken bazı meslekler de tarihe karışıyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca tarım​ işçiliğinin yeniden önem kazanması beklenirken kasiyerlik, memurluk ve asistanlık gibi mesleklerin yok olacağı konuşuluyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu’na göre değişen teknoloji​, ekonomi ve demografik yapının 2030’a kadar 78 milyonluk net yeni iş fırsatı oluşturacağı öngörülüyor. Bazı yeteneklerin öne çıkacağı, bazılarına ise ihtiyaç kalmayacağı değerlendiriliyor.

Dünyada en hızlı büyüyen mesleklerin bir kısmını teknoloji, veri ve yapay zeka alanları oluştururken, teslimat, bakım, eğitim ve tarım gibi temel ekonomi rollerinde de büyüme bekleniyor. Bu kapsamda en hızlı büyüyen ve azalan meslekler merak edildi.

EN HIZLI BÜYÜYEN MESLEKLER

En hızlı büyüyen meslekler; tarım işçisi, hafif kamyon veya teslimat hizmeti sürücüsü, yazılım ve uygulama geliştiricisi, inşaat ve son kat ustası, mağaza satış görevlisi, gıda işleme ve ilgili alanlar, araç, minibüs ve motosiklet sürücüsü, hemşirelik, gıda ve içecek servis pozisyonları şeklinde sıralandı.

EN HIZLI AZALAN MESLEKLER

En hızlı azalan meslekler arasında ise kasiyer ve gişe memuru, yönetici asistanı ve sekreteri, bina kapıcısı, temizlikçi ve temizlik görevlileri, malzeme kayıt ve stok görevlisi, baskı ve ilgili alan çalışanı, muhasebe, defter tutma ve bordro memuru, denetçi, ulaşım ve güvenlik görevlisi ile banka gişe memuru yer alıyor.

MİLYONLARCA İŞÇİYE KÖTÜ HABER

Küresel çapta binden fazla şirketten verilerin toplandığı rapora göre, “yetenek açığı” iş dünyasının dönüşümünde en önemli bariyer olmaya devam ediyor.

İş için gerekli becerilerin yüzde 40’ının değişeceği tahmin edilirken, işverenlerin yüzde 63’ü halihazırda yetenek açığını karşılaştıkları en önemli engel olarak görüyor. Yetenek açığı nedeniyle 120 milyondan fazla çalışanın orta vadede işten çıkarılma riski bulunuyor.

EN HIZLI BÜYÜYECEK YETENEKLER

Küresel çapta etkili olan teknolojiyle beraber en hızlı büyüyecek yetenekler sıralandı. 2030’a kadar en hızlı büyüyecek 10 yetenek olarak yapay zeka, büyük veri, ağ ve siber güvenlik, teknolojik okuryazarlık, dayanıklılık, merak ve yaşam boyu öğrenme, liderlik ve sosyal etki, yetenek yönetimi, analitik düşünme ve çevresel sorumluluk olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE’DE ARANACAK MESLEKLER

Genişleyen dijital erişimin, 2025-2030 döneminde Türkiye’de işgücü piyasasında önemli değişimlere yol açması bekleniyor. Özellikle enerji teknolojilerinin önemli rol oynayacağı hatta şirketlerin yüzde 60’ınde etkili olacağı düşünülüyor. Türkiye’de 2030’a kadar Robotik Mühendisleri, Yenilenebilir Enerji Mühendisleri ve Otonom ve Elektrikli Araç Uzmanları, önümüzdeki dönemde öne çıkması beklenen meslekler arasında yer alıyor.

Dünya genelinde gelecekte en çok aranacak meslekler ve yok olacak meslekler listesi yoğun araştırmalar sonucu belli oldu.

GELECEKTE YOK OLACAK MESLEKLER

Banka Memuru

Tezgahtar

Postacı

Şoför

Muhabir

Sigortacı

Muhasebecilik

GELECEKTE POPÜLER OLACAK MESLEKLER

Yapay zeka mühendisliği

Veri bilimci

Yazılım mühendisi

Robotik Mühendisi

Enerji Uzmanı

Sağlık teknolojileri uzmanı

Mobil uygulama ve oyun geliştirme uzmanlığı

Dijital veri dedektifi

İçerik üreticisi

Elektrikçi

Marangoz

Tesisatçı

Veteriner

İnşaat işçiliği