Geleceğin meslekleri değişti! 2024-2025 maaşı en yüksek iş alanları

29 Haziran 2024 09:24 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 10:47

Forbes dergisinde yer alan bir habere göre; Gelecekteki meslek alanlarının değiştiği ortaya çıktı. Maaş oranı en yüksek olan meslekler listede ilk sıralarda yer alanlar değişti.

Gençlerin çoğu 2024 yılında meslek olarak daha dijital platformları seçerken 2010 yılında mesleğe geçen insanların çoğu ise iş alanlarını değiştirmek istiyor.

2024-2025 MAAŞI EN YÜKSEK MESLEKLER

Dijital ortamların meslek konumundaki yükselişi, gelecekteki iş imkanlarını da beraberinde değiştirdi. Maaş oranları en yüksek olan mesleklerin listesi ise gençlerle yapılan anketle ortaya çıktı.

Gençler, 2024 yılında tercih ettikleri meslekler arasında ise yapay zeka ön plana çıktı.

Görsel ve video tasarımların yaygın olduğu platformlara yönelik ilginin arttığı görülürken ilginç bir diğer meslek kolu ise sosyal medya fenomenliği oldu.

Gençler fenomenlik üzerinden daha çok para kazanıldığını bu yüzden yeteneklerini sosyal medyada kullanmak istediklerini ifade etti.

Bir sosyal medya reklam anlaşmasından kişiler tek seferde en az 50 bin TL kazanması ilgiyi daha da artırdı. Yapılan istatistik araştırmasında ise sosyal medyadan en fazla para kazanan ülke ise Türkiye oldu.

Akabinde ise Amerika ve Japonya geldi. Ancak sosyal medyanın çok kolu olan bir alan olduğundan genel anlamda ise Japonya ve Çin'deki sosyal medya içerikçilerinin daha fazla para kazandığı ortaya çıktı.

Tüm bu nedenlerden dolayı geleceğin en çok para kazandıran mesleğinde ilk sırada içerik üreticiliği yer aldı. Sosyal medyaya içerik üretmek geleceğin en parlak meslekleri listesine girdi. Bunun yanında doktor, bilgisayar mühendisliği, eczacı ve avukat yer aldı. Ortalama gelir bu mesleklerde 100 bin TL'den başlıyor.