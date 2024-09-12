Geleceğin ve şu anın en parlak mesleği: Maaşı 110 bin TL! Diploması olmayan da yapabilir

12 Eylül 2024 16:29 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:41

İş hayatına yeni atılacak ya da farklı bir iş kolunda mesleki yaşamını devam ettirecek kişiler için altın niteliğinde fırsat gün yüzüne çıktı. Sanayi esnafı eleman bulamazken bu meslek iş ilanlarında en çok aranan meslek oldu. 110 bin TL maaşı olan bu meslek üstelik üretimde çok stratejik bir öneme sahip. Bu alanda çalışan kişiler, genç arkadaşlara iş çağrısında bulundu.

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Sanayici ara eleman bulmakta zorluk çekerken iş ilanlarında en çok aranan meslek belli oldu. Tam bir altın bilezik olan bu mesleğin maaşı 110 bin TL'den başlıyor. İşte iş hayatına yeni atılacak ya da meslek değiştirecek kişiler için kaçırılmayacak fırsat olan o iş kolu.

CNC OPERATÖRÜ 110 BİN TL MAAŞ​ ALIYOR

Türkiye'deki iş dünyası, nitelikli eleman sıkıntısıyla karşı karşıya. Fabrikalarda ara eleman sorunu büyüyor. Patronlar yüksek maaşlı eleman bulamıyor. Son yıllarda personel bulma sıkıntısı yaşanan mesleklerden bir tanesi CNC operatörlüğü. Diploma şartı aramayan bu meslek, iş ilanlarında en çok aranan meslek haline geldi.

YANA YANA CNC OPERATÖRÜ ARINIYOR BULUNAMIYOR

CNC operatörü; CNC makinelerini kullanıp, farklı özelliklere sahip malzemelerin delinmesi, taşlanması ve frezelenmesi işlemlerini yapar, bu operasyonları bilgisayarlardan gelecek olan komuta göre otomatik yapan CNC makinelerini kullanır.

Sanayide büyük bir öneme sahip olan bu meslek, 110 bin TL gibi yüksek maaşlarla çalıştırılıyor.

İŞ İLANLARINDA EN ÇOK ARANAN MESLEK OLDU

İş hayatına yeni atılacak ya da farklı bir iş kolunda mesleki yaşamını devam ettirecek kişiler için tam bir altın bilezik olan bu meslek, eleman sorunu yaşıyor.

Habertürk'ün haberine göre; CNC'nin ihracata katkısı yıllık 90 milyar dolar olurken ciddi bir eleman sıkıntısı yaşanıyor.

Sektörde çalışanlar CNC operatörlüğü için "Geleceğin mesleği ve şu anın da mesleği aslında" ifadeleri kullanarak çağrıda bulundu. "Genç arkadaşlara ihtiyacımız var" diyen sektör temsilcileri üretim kapasitesi olmasına rağmen yeterli personel olmamasından şikayetçi.

CNC Operatörü Salih Can Atmacıoğlu, "CNC operatörü olarak ilk işe başladığında 30 bin TL - 35 bin TL bandında başlayıp ondan sonra kendini geliştirerek 60 bin TL-70 bin TL, savunma sanayinde, medikal sektörde, bu sektörlerde çalışırsanız 100 bin TL, 110 bin TL gibi çok yüksek maaşlar alabilirsiniz" dedi.

CNC OPERATÖRLÜĞÜ İÇİN DİPLOMA ŞARTI YOK

Sektöre girmek için diploma şartı aranmıyor. CNC Operatörü Mert Erol "Bunun için düz lise, meslek lisesi mezunu, üniversite fark etmeksizin bu alanlarda kendilerini geliştirerek usta olabilirler." dedi.