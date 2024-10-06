Gelecek hafta piyasaların odak noktası ABD enflasyonunda! Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi umutları azalabilir

06 Ekim 2024 16:25 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:27

ABD TÜFE verileri, güçlü istihdam raporunun Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi umutlarını azaltmasının ardından sahneye çıkacak. Başta kripto para piyasası olmak üzere tüm yatırımcılar kritik enflasyon rakamlarını merakla bekliyor.

Ekonomideki enflasyonist baskıyı anlamak için kritik öneme sahip olan veriler, özellikle kasvetli ABD İşgücü verilerinin piyasa duyarlılığını etkilemesinin ardından yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Beklenenden daha güçlü gelen tarım dışı bordro verileri, ABD Fed'in yaklaşan toplantısında olası 50 baz puanlık faiz indirimi umutlarını zayıflattı.

ABD TÜFE VERİLERİ AÇIKLANACAK

ABD TÜFE verileri, 10 Ekim Perşembe günü yayınlanacak. Veriler ABD Merkez Bankası'nın para politikası planlarına karar vermesine yardımcı olacak.

Piyasa tahminlerine göre, CPI rakamlarının Eylül ayında önceki aydaki %0,2'den %0,1'e düşmesi bekleniyor. Yıllık bazda, enflasyonun Ağustos ayında kaydedilen %2,5'ten düşerek %2,3 olması bekleniyor.

Öte yandan, enerji ve gıda fiyatlarını hariç tutan Çekirdek TÜFE'nin, bir önceki aydaki %0,3'ten düşerek %0,2'lik bir soğuyan enflasyon göstermesi bekleniyor. Ancak, Çekirdek TÜFE'nin yıllık bazda %3,2'de sabit kalması tahmin ediliyor.

Bu arada, soğuyan enflasyon rakamları piyasa duyarlılığını artırabilir ve kripto piyasasında bir yükselişi tetikleyebilir. Ancak, veriler beklenenden daha sıcak bir enflasyon seviyesi gösterirse, piyasadaki satış baskısı daha da kötüleşebilir.

FED YETKİLİLERİNİN KONUŞMALARI İZLENECEK

En son ABD İş verileri , güçlü bir işgücü piyasasına işaret ettiği için piyasa duygusunu etkiledi. Genellikle, azalan tarım dışı bordro verileri ve artan işsizlik oranı piyasa duygusunu artırarak daha büyük bir ABD Fed faiz indirimi için bahisleri yükseltir. Ancak, en son veriler aksini gösterdi ve BlackRock CIO gibi birçok uzman artık merkez bankasının yaklaşan toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.

Bu arada, ABD TÜFE verileri piyasa duyarlılığını şekillendirmede önemli bir rol oynayacak. ABD'deki enflasyon seviyesi daha fazla ışık tutacak ve ABD Federal Rezervi'nin politika faizi kararını etkileyecek.