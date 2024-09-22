Gelecek haftanın piyasa takvimi belli oldu: Yurt içi ve yurt dışından kritik veriler gelecek

22 Eylül 2024 14:22 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 14:23

Haftalık ekonomik takvim ve dünya piyasalarındaki gelişmeler yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Piyasalar adına hareketli bir hafta geride kaldı. Önümüzdeki haftanın ekonomik takvimi belli oldu. Peki, piyasalarda neler oldu, gelecek hafta neler bekliyor? İşte ekonomik takvim.

Bu hafta piyasa beklentileri, yatırımcılar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı. Gelecek hafta piyasaları bekleyen ekonomik takvim haberimizde. PİYASALARDA GEÇEN HAFTA NELER OLDU? Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına indirdi. Fed'e göre enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e düşürüldü. Küresel piyasalar bu hafta Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından yumuşak iniş beklentileri ile iyimser ilerledi. Gözler ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi. GELECEK HAFTA NELER BEKLENİYOR? Gelecek hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisi piyasaların odağında bulunacak. Gelecek hafta pazartesi ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Chicago ulusal aktivite endeksi, salı tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi, çarşamba yeni konut satışları, perşembe büyüme, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları, cuma kişisel gelir ve harcamalar, toptan stoklar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gelecek. AVRUPA PİYASALARI Gelecek hafta pazartesi Almanya'da imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, salı Almanya'da İfo iş dünyası güven endeksi, cuma Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. ASYA PİYASASI Gelecek hafta salı Japonya'da hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI, perşembe BoJ toplantı tutanakları, cuma Japonya'da Tokyo TÜFE, Çin'de sanayi karları takip edilecek. YURT İÇİ PİYASALARDA BEKLENTİLER Geçtiğimiz hafta yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Gelecek hafta salı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, cuma ekonomik güven endeksi ile dış ticaret dengesi verileri izlenecek. İlgili Haberler Merkez Bankası'ndan TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesi Döviz piyasasında dalgalanma sürüyor: 21 Eylül dolar, euro, sterlin fiyatı