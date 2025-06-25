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 | İrem Çınar

Gelenekten geleceğe: Gökçe Tabak Nevade.com’a ödül getiren başarının sırrını açıkladı

Geleneksel ödeme alışkanlıklarını dijital dünyaya taşıyan Nevade.com, yenilikçi yaklaşımıyla sektörde adından sıkça söz ettiriyor. Müşteri deneyimini odağına alan platform, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 2025 yılı “En İyi İş Değişimi ve Dönüşümü” kategorisinde altın ödülle taçlandırıldı. Başarının perde arkasını Nevade.com Direktörü Gökçe Tabak anlattı.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 10:58

İhlas Pazarlama'nın yeni nesil e-ticaret girişimi Nevade.com, geleneksel senetle ödeme yöntemini dijital pazaryeri modeliyle bir araya getirerek dikkat çeken bir inovasyona imza atıyor. Çok kanallı satış stratejisiyle de öne çıkan platform, müşterilerine alışverişte hem kolaylık hem de esneklik sunuyor.

Nevade.com Türkiye Müşteri Deneyimi ödüllerinden en iyi iş değişimi ve dönüşümü kategorisinde 2025 yılı altın kazanan 1.lik ödülüne layık görüldü. Nevade.com Direktörü Gökçe Tabak, bu başarının ardındakileri açıkladı.

“MÜŞTERİ ODAKLILIK BAŞARININ TEMELİDİR”

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Nevade.com Direktörü Gökçe Tabak, bu başarıdaki en kritik faktörün müşteri odaklı bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Tabak, “İhlas Pazarlama yıllardır müşterilerine esnek ödeme imkanları sunan bir yapı. Nevade.com’da da bu geleneği dijitalle birleştirerek farklı bir deneyim sunduk. Biz özellikle senetle alışveriş yapmanın kolaylıklarını dijital ile birleştirerek müşterilerimizin alışverişlerine farklı bir ödeme yöntemi sunarak taksitle alabilmelerini sağladık. E-ticaretin yükselişiyle senetli alışverişi birleştirmek bizce sektörde önemli bir boşluğu doldurdu” dedi.

GÜÇLÜ ALTYAPI, KOLAY KULLANIM

Nevade.com’un başarısındaki ikinci önemli unsurun teknolojik altyapı olduğuna dikkat çeken Tabak, kullanıcı deneyimini merkeze alan bir sistem geliştirdiklerini belirtti.

“Bu başarının ayrıca 2. faktörü ise bizim yaptığımız teknoloji işi. Özellikle burda güçlü bir altyapı, iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak başarıyı arttırıyor ve tabii ki buna odaklanmış bir yönetim ve Nevade.com ekibi de bu başarının temelinde yatan en önemli faktörlerden bir tanesi. Kullanıcılarımıza hem güvenli hem de pratik bir alışveriş deneyimi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelenekten geleceğe: Gökçe Tabak Nevade.com’a ödül getiren başarının sırrını açıkladı

ÇOKLU KANAL STRATEJİSİYLE TÜRKİYE GENELİNDE ERİŞİM

Tabak, dijital ve fiziksel temas noktalarının bir araya getirilmesinin müşteri deneyimini geliştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Nevade.com'dan isteyen kullanıcılar evlerinden ya da iş yerlerinden sipariş verebiliyor. Ayrıca Türkiye genelinde bulunan 300’ü aşkın İhlas Mağazası içinde oluşturduğumuz özel Nevade.com köşelerinde de müşteri temsilcilerimiz aracılığıyla sipariş verilmesi mümkün. Bu da alışverişi herkes için daha erişilebilir hale getiriyor.”

ZORLUKLARA RAĞMEN MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI ÖNCELİKLİ

Bölgesel gelişmelerin sektöre etkisiyle ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Tabak, “İsrail ve İran arasındaki çatışmanın e-ticaret üzerindeki etkisini konuşmak için henüz erken. Ancak Türkiye ekonomik dalgalanmalara ve zorlu koşullara alışık bir ülke. Biz de müşterilerimize kampanyalar ve ödeme kolaylıkları sunarak bu süreçte yanlarında olmayı sürdürüyoruz” dedi.

Nevade.com, Türkiye'de senetle ödeme sistemini dijitalleştirerek sektörde fark oluşturan bir model sunarken, hem teknolojik altyapısı hem de müşteri merkezli yaklaşımıyla gelecekte adından daha çok söz ettireceğe benziyor.

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#türkiye
#e-ticaret
#senet
#Ödeme Sistemleri
#Fintech
#Müşteri Deneyimi
#Ekonomi
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