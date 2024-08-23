Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Vergi beyanname süreleri uzadı

23 Ağustos 2024 16:51 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:04

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu yılın ikinci çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini değiştirdi. Bunların ödeme tarihlerinin 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.

TARİHLER UZATILDI

Gelir ve kurumlar vergi beyannamelerinin 27 Ağustos gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı artan talepleri değerlendirerek 2024 ikinci geçici vergi dönemine (nisan-mayıs-haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzattı.

DAHA ÖNCEDE UZATILMIŞTI

Bu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 27 Ağustos günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Daha öncede 19 Ağustos'ta verilmesi gereken vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 27 Ağustos Salı gün sonuna kadar uzatılmıştı.