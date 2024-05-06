Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti! Kripto paraya 2 vergi geliyor

06 May 2024 09:02 - Güncelleme : 06 May 2024 09:08

Kripto varlıklara iki ayrı vergi geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı da vergi çalışmalarına başladı. Buna göre, kripto paraya birisi BSMV gibi düşük oranlı bir işlem vergisi getirmeyi planlıyor.

VERGİ İLE GELİR BEYANI ZORUNLU HALE GELECEK

Edinilen bilgilere göre bu vergi kripto piyasasını ürkütmeyecek tutarda olacak. Ancak bununla sınırlı kalınmayacak. Tıpkı tahvil, borsa gibi menkul sermaye iradı sayılması gerektiği düşünülen kripto varlıklarda kazancın yurtdışına kaçışını önlemek için tevkifat yani vergi kesintisi yoluyla vergi getirilmesi düşünülüyor. Böylece kazancını yurtdışına kaçıranlara beyanname verme, gelirini beyan etme zorunluluğu getirilmiş olacak. Ancak tevkifat yani vergi kesintisi oranı sıfır olacak.

GAYRİ MADDİ VARLIK OLARAK TANIMLANDI

Türkiye'de kripto paralar Merkez Bankası tarafından yayımlanan yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına dair Yönetmelik'te kripto varlık; itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlık şeklinde tanımlandı.

KRİPTO PARANIN STOPAJ YOLUYLA VERGİLENDİRİLECEK

Konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu da bir çalışma yaparken kripto varlıkların yasalarla düzenlenmesinin diğer tarafı Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da önemli bir çalışma yürütüyor. Çalışmaya dair ilk haberi Ondokuzmayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı sosyal medyadan duyurdu. Batı, kripto için Gider Vergileri Kanunu'na bir tür işlem vergisinin ekleneceğini diğer yandan Gelir Vergisi Kanunu'nun 75.'inci maddesi uyarınca Menkul Sermaye İradı olarak değerlendirilen kripto paranın stopaj yani vergi kesintisi yoluyla vergilendirileceğini yazdı.

BSMV GİBİ DÜŞÜK ORANLI OLACAK

Konunun ayrıntıları ile neyin nasıl olacağını ise Maliye koridorlarından sizin için öğrendik. Öncelikle vergi mevzuatı düzenlemesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasaları açısından yasal sınırları belirleyeceği düzenleme beklenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, kripto paraya birisi şu anda oranı yüzde 5 olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) gibi düşük oranlı bir işlem vergisi getirmeyi planlıyor. Edinilen bilgilere göre bu vergi kripto piyasasını ürkütmeyecek tutarda bindelerle ifade edilecek düzeyde olacak. Ancak bununla sınırlı kalınmayacak. Tıpkı tahvil, borsa gibi menkul sermaye iradı sayılması gerektiği düşünülen kripto varlıklarda kazancın yurtdışına kaçışını önlemek için tevkifat yani vergi kesintisi yoluyla vergi getirilmesi düşünülüyor. Böylece kazancını yurtdışına kaçıranlara beyanname verme, kazancını beyan etme zorunluluğu getirilmiş olacak. Ancak tevkifat yani vergi kesintisi oranı sıfır olacak.