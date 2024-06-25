Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi dairelerine talimat gönderdi! Vergi ve ceza tutarlarında indirim tarih oluyor
Vergi cezasına uzlaşma kapısı fiilen kapatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi dairelerine gönderdiği yeni talimatla vergi cezalarının uzlaşma ve indirim kapısını kapattı. Bundan sonraki süreçte vergi cezalarında uzlaşma yok, indirim de yapılmayacak.
Vergi cezasında uzlaşma fiilen kaldırıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan defterdarlıklara yazı gönderildiği öğrenildi.
Yeni karar ile uzlaşma talebi başvurularında, vergiler ile ilişkili ceza tutarlarında indirim yapılmayacak.
Uzmanlar ise alınan bu kararı hukuka aykırı bularak tepki gösterdi.
VERGİ VE CEZALARDA UZLAŞMA KALKTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi dairelerine vergi ve ceza uzlaşmalarıyla ilgili yeni bir talimat gönderdi.
Bakanlık defterlardandan vergi ve ceza tutarlarında indirime gidilmemesini istedi.
CNBC-e'de yer alan habere göre, bilgilendirme notunda; " Uzlaşmaya konu vergi tutarları ile tüm ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmaksızın, aynı tutarlar mükellef yada mükellef temsilcisine teklif edilecek." ifadesi yer aldı.
Ekonomim haber sitesinin edindiği bilgiye göre, karar dünden itibaren geçerli hale geldi.
UZMANLAR HUKUKA AYKIRI BULDU
Uzlaşma müessesesi Vergi Usul Kanunu’nda yer alıyor.
Kanuna göre vergiler, vergi ziyai cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 75’e kadar indirim yapılabiliyor.
Uzmanlar GİB tarafından gönderilen talimatta alınan bu kararı hukuka aykırı bularak tepki gösterdi.
Söz konusu talimatı değerlendiren uzmanlar, bu kararın fiili olarak kanun maddelerinin askıya alınması anlamına geldiğini ifade etti.