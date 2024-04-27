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27 Nisan 2024 13:40 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 13:43

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan KDV açıklaması: Hiçbir şekilde oran artışı yapılmamıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV düzenlemesi ile ilgili açıklama yaptı. GİB “Tebliğle hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır” dedi.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan KDV açıklaması: Hiçbir şekilde oran artışı yapılmamıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği ile ilgili açıklama yaptı.

GİB bugün yayımlanan tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oranında artış yapılmadığını bildirdi.

GİB'in internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, bugünkü Resmi Gazete'de yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı bir tebliğ yayımlandığı hatırlatıldı.

KDV ORAN ARTIŞI YANSITILDIĞI HABERLERİNE YALANLAMA

Tebliğ ile ilgili olarak 16 Nisan'da basın açıklaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında düzenlemenin KDV oran artışı gibi yansıtıldığı görüldüğünden konunun tekrar hatırlatılmasına ihtiyaç duyuldu. Tebliğ uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandı. Esasen KDV oran artışları sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabiliyor. Bu Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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