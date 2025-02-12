Gelir vergisi mükellef sayısı arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla gelir vergisi mükellefi sayısında önemli bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2’lik bir yükselişle gelir vergisi mükellefi sayısı 2 milyon 606 bin 489’a ulaştı.



VERGİ MÜKELLEFLERİNDE GENEL ARTIŞ

Aralık 2024 itibarıyla Türkiye genelinde basit usulde gelir vergisi hariç tutulduğunda, farklı vergi türlerine tabi mükellef sayısında artış gözlemlendi. 2023 yılına göre 128 bin 355 kişi daha gelir vergisi mükellefi olurken, İstanbul 649 bin 759 mükellef ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 188 bin 80 mükellef ile Ankara, 175 bin 120 mükellef ile İzmir takip etti. Kurumlar vergisi mükellef sayısı da geçen yıla oranla yüzde 4,2 artarak 1 milyon 191 bin 375’e yükseldi.

KİRA GELİRİ BEYAN EDENLERİN SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik denetimlerinin etkisiyle, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) mükellef sayısında büyük bir artış görüldü. 2024 itibarıyla kira geliri vergisi mükellefi sayısı, 443 bin 916 kişilik artışla 2 milyon 710 bin 366’ya yükseldi. Bu oran, yüzde 19,6’lık bir artışa işaret ediyor.

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı da 189 bin 113 kişi artarak 4 milyon 151 bin 166’ya çıktı. Bu alandaki yıllık artış oranı yüzde 4,8 olarak kaydedildi.

Benzer şekilde, Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi sayısı da geçen yıla göre 152 bin 880 kişi artarak 3 milyon 705 bin 178’e ulaştı. KDV mükellefi artış oranı yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.



BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEF SAYISI AZALDI

Diğer vergi türlerinde artış yaşanırken, basit usulde gelir vergisi mükellefi sayısında düşüş görüldü. 2023’e kıyasla yüzde 1,4 azalan basit usulde vergilendirilen mükellef sayısı, 821 bin 849’a geriledi. Vergi mükellefiyetindeki genel artış, ekonomik hareketlilik ve kayıt dışılığın önlenmesine yönelik denetimlerin etkisini gözler önüne seriyor.