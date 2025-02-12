Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Gelir vergisi mükellef sayısı arttı

2024 yılında Türkiye’de gelir vergisi mükellefi sayısı 2,6 milyonu geçerken, kurumlar vergisi mükellefleri 1,2 milyona yaklaşarak rekor seviyeye ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gelir vergisi mükellef sayısı arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 16:30

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla gelir vergisi mükellefi sayısında önemli bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2’lik bir yükselişle gelir vergisi mükellefi sayısı 2 milyon 606 bin 489’a ulaştı.

VERGİ MÜKELLEFLERİNDE GENEL ARTIŞ

Aralık 2024 itibarıyla Türkiye genelinde basit usulde gelir vergisi hariç tutulduğunda, farklı vergi türlerine tabi mükellef sayısında artış gözlemlendi. 2023 yılına göre 128 bin 355 kişi daha gelir vergisi mükellefi olurken, İstanbul 649 bin 759 mükellef ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 188 bin 80 mükellef ile Ankara, 175 bin 120 mükellef ile İzmir takip etti. Kurumlar vergisi mükellef sayısı da geçen yıla oranla yüzde 4,2 artarak 1 milyon 191 bin 375’e yükseldi.

KİRA GELİRİ BEYAN EDENLERİN SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik denetimlerinin etkisiyle, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) mükellef sayısında büyük bir artış görüldü. 2024 itibarıyla kira geliri vergisi mükellefi sayısı, 443 bin 916 kişilik artışla 2 milyon 710 bin 366’ya yükseldi. Bu oran, yüzde 19,6’lık bir artışa işaret ediyor.
Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı da 189 bin 113 kişi artarak 4 milyon 151 bin 166’ya çıktı. Bu alandaki yıllık artış oranı yüzde 4,8 olarak kaydedildi.
Benzer şekilde, Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi sayısı da geçen yıla göre 152 bin 880 kişi artarak 3 milyon 705 bin 178’e ulaştı. KDV mükellefi artış oranı yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEF SAYISI AZALDI

Diğer vergi türlerinde artış yaşanırken, basit usulde gelir vergisi mükellefi sayısında düşüş görüldü. 2023’e kıyasla yüzde 1,4 azalan basit usulde vergilendirilen mükellef sayısı, 821 bin 849’a geriledi. Vergi mükellefiyetindeki genel artış, ekonomik hareketlilik ve kayıt dışılığın önlenmesine yönelik denetimlerin etkisini gözler önüne seriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelir vergisi dilimleri değişiyor! İşçi ve memurun cebinden çıkacak rakam belli oldu
Bakanlıktan aylık 5 bin 100 TL destek! Belgeyi getiren ödemeyi alacak: Gelir şartı yok

Sıkça Sorulan Sorular

Yıllık gelir vergisi nasıl hesaplanır?
Yıllık geliriniz için belirlenen oranları uygulayarak vergi ücretinizi hesaplayabilirsiniz. Örneğin yıllık kazancınız 360.000 TL olsun. 110.000 TL'ye kadar olan kısmı %15 vergi diliminden, 16.500 TL bulunur. Toplamda 16.500 TL +24.000 TL+ 35.100 TL=75.600 TL vergi ödemeniz bulunur.
ETİKETLER
#türkiye
#ekonomi
#kdv
#gelir vergisi
#gelir vergisi
#katma değer vergisi
#Mükellef Sayısı
#Vergi Dgİb
#Kira Geliri Vergisi
#Gayrimenkul Sermaye İradı Gmsİ
#Basit Usul
#Vergi Mükelleflerinde Artış
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.