Gelir vergisi ödeme nasıl yapılır? Kira gelir vergisi ödeme ekranı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beyan edilmemiş ya da eksik bildirilen gelirleri saptamaya başladı. Bunun ardından kira beyannamesi Hazır Beyan sitesi araştırılan konular arasına girdi. Kira geliri elde eden yükümlüler için 2025 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı. Ayrıca mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesini sunarken faydalanabilmesi amacıyla rehber, broşür ve infografikler hazırlanarak erişime açıldı. Peki, gelir vergisi ödemesi nasıl yapılır?

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 16:09

Kira beyannamesi 2026 ödeme takvimi vatandaşlarca merak ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) resmi internet sitesinde gelir vergisi ödeme detaylarına yer verildi. Ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2025 yılına dair beyannamelerini elektronik ortam aracılığıyla iletebilecek.

Gelir vergisi ödeme nasıl yapılır? Kira gelir vergisi ödeme ekranı

Kira gelir vergisinin ödeme tarihleri 1-31 Mart 2026 dönemi arasında uygulanacaktır.
Geçtiğimiz yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden verginin birinci taksiti ile damga vergisinin 31 Mart'a kadar, ikinci taksitinin ise 31 Temmuz'a kadar yatırılması gerekmektedir.
2025 takvim yılında elde edilen konut kira gelirleri için 47 bin TL'lik istisna uygulanmaktadır.
Stopaja tabi işyeri kira gelirlerinde ise brüt kira tutarının 2025 yılı için belirlenen 330 bin TL'lik beyan haddini aşması halinde beyanname verilmesi zorunlu olmaktadır.
Geliri yalnızca ücret, kira, menkul sermaye iradı ya da diğer kazanç ve irat unsurlarının birinden veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden gönderebilmektedir.
2026 KİRA VERGİSİ ÖDEME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Kira gelir vergisinin ödeme tarihleri 1-31 Mart 2026 dönemi arasında uygulanacak. Geçtiğimiz yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden verginin birinci taksiti ile damga vergisinin 31 Mart’a kadar, ikinci taksitinin ise 31 Temmuz’a kadar yatırılması gerekiyor. 2025 takvim yılında elde edilen konut kira gelirleri için 47 bin TL’lik istisna uygulanmaktadır. Yıllık konut kira hasılatı bu meblağı aşan mükelleflerin beyanname sunması zorunludur. İstisna yalnızca mesken kira gelirleri için geçerli olup birden fazla konuta hisseli sahip olunması durumunda her ortak bu istisnadan payı oranında ayrı ayrı yararlanabilmektedir. Stopaja tabi işyeri kira gelirlerinde ise brüt kira tutarının 2025 yılı için belirlenen 330 bin TL’lik beyan haddini aşması halinde beyanname verilmesi zorunlu olur.

KİRA GELİR VERGİSİ ÖDEME EKRANI

GELİR VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Geliri yalnızca ücret, kira, menkul sermaye iradı ya da diğer kazanç ve irat unsurlarının birinden veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden pratik ve güvenli biçimde gönderebilmektedir.

