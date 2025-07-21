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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Gelişmekte olan ekonomiler bu para birimini tercih ediyor

Gelişmekte olan ekonomilerden şirketler ve hükümetler bu yıl 89 milyar euro tutarında euro cinsinden tahvil sattı. Bu rakam, en azından 2014’ten bu yana aynı dönemdeki en yüksek miktara işaret ediyor.

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Gelişmekte olan ekonomiler bu para birimini tercih ediyor
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 10:56

Euro cinsinden tahviller toplam gelişmekte olan piyasa arzı içinde hala küçük bir paya sahip olsa da, hacimlerinin hem mutlak anlamda hem de dolar cinsinden işlemlere kıyasla yüksek kalması bekleniyor.

Gelişmekte olan ekonomiler bu para birimini tercih ediyor

Londra’da JPMorgan Orta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika borç sermaye piyasaları başkanı olan Stefan Weiler, “Euro cinsinden ihraç yapma arzunuz varsa, bunu yapmanın tam zamanı. İhraççılar çeşitlendirme ve bazı niş pazarları keşfetme konusunda gözle görülür şekilde daha aktifler” değerlendirmesini yaptı.

Gelişmekte olan ekonomiler bu para birimini tercih ediyor

DOLAR ENDEKSİ YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

Donald Trump’ın gümrük vergisi politikaları ve ABD Merkez Bankası’na yönelik eleştirileri piyasaları çalkalarken, fon yöneticilerinin ABD varlıklarından uzaklaşmasıyla bu yıl yaklaşık yüzde 8 düştü. Dolara olan talebin azaldığına dair işaretler artıyor ve düşük hedge oranları - para birimi oynaklığına karşı koruma - ek düşüşler için alan olduğunu gösteriyor.

Gelişmekte olan ekonomiler bu para birimini tercih ediyor

EURO DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, gelişmekte olan ekonomilerden şirketler ve hükümetler bu yıl 18 Temmuz’a kadar 89 milyar euro tutarında euro cinsinden tahvil sattı. Bu, en azından 2014’ten bu yana aynı dönemdeki en yüksek miktara işaret ediyor. Sadece hükümetlerin ihraçları bile 2024 yılı için öngörülen tüm yıl toplamını aşmış durumda. Goldman Sachs stratejistleri bu yıl aynı gün aynı ülke tarafından satılan euro ve dolar cinsinden tahvilleri karşılaştırdı ve euro cinsi tahvillerin, ihraçtan bir hafta sonra dolar cinsinden benzerlerine kıyasla biraz daha iyi performans gösterdiğini tespit ettiler.

Gelişmekte olan ekonomiler bu para birimini tercih ediyor

Aralarında Kamakshya Trivedi’nin de bulunduğu bankanın stratejistleri bu ayın başlarında yayınladıkları bir raporda, “Euro cinsinden tahvil ihracındaki artış genel olarak piyasa tarafından iyi absorbe edildi” diye yazdılar. Stratejistler, euro cinsi tahvil satışlarındaki artışın devam etmesinin, ABD’nin daha az büyümesi ve doların daha fazla değer kaybetmesine yönelik beklenti göz önüne alındığında muhtemel olduğunu belirttiler.

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#para politikası
#dolar endeksi
#Euro Tahvilleri
#Gelişmekte Olan Piyasalar
#Yabancı Döviz
#Ekonomi
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