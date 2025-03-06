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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Genç girişimcilere büyük destek! 35 yaşından küçüklere özel kredi fırsatı

Genç girişimcilere destek büyüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle 5 milyar lira teminat karşılığında 6,25 milyar liralık kredi imkanı sağlanacağını duyurdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 10:29

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliği yapılarak hazırlanan Genç Girişimcilere Yönelik Yeni Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomi programı çerçevesinde girişimcilerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Şimşek, genç girişimcilerin uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin kullandıklarını aktardı.

35 YAŞINDAN KÜÇÜKLER YARARLANACAK

Bakan Şimşek, bu çerçevede, EBRD tarafından bankalara sağlanacak kredi kaynağı kapsamında Bakanlıkça teminat desteği sağlanacağını bildirdi.

Şimşek, "EBRD ile yapılan işbirliğiyle, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerimiz desteklenecek. Bu destek aracılığıyla gençlerin, başarılı işletmeler kurmaları, bu işletmeleri büyütmeleri için gerekli kaynak ile danışmanlık ve eğitim imkanlarına ulaşmaları amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Destek paketiyle yararlanıcı başına teminat üst limitinin 85 milyon lira, teminat oranının da yüzde 80 olarak uygulanacağını aktaran Şimşek, "Destek paketinden, belirli koşulları sağlayan 35 yaşından küçük sahibi ve/veya yöneticisi olan şirketler yararlanabilecektir." diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Genç girişimci şartları nelerdir?
29 yaşını doldurmamış olmalı ve 18'den küçük olmamalıdır. Mükellefiyet başlangıç tarihinden itibaren genç girişimci istisnası yaş sınırı içerisinde olmalıdır. İlk defa mükellef olması, yani hem basit hem de gerçek usulde ilk kez şirket açıyor olması gerekir. İlk kez Bağ-Kur, yani 4B kapsamında sigortalı olmalıdır.
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