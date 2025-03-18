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 | İrem Çınar

Genç girişimcilere büyük destek! Bakanlıktan yeni hamle: Başvuru için son gün 23 Mart

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarımda girişimcilik ve inovasyonu desteklemek için "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı"nı başlatıyor. 18-30 yaş arasındaki genç girişimci adayları, bu programa 23 Mart'a kadar "genclikhizmetleri.gov.tr" üzerinden başvuru yapabilecek.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 16:33

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin tarım alanındaki projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla yeni bir program başlattı. Program kapsamında genç girişimciler, fikir aşamasından hasada kadar tüm süreçlerde desteklenecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan bu program, 18-30 yaş arası girişimci adaylarına açık olacak. Tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi fikirleri olan gençler programa katılabilecek.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER VERİLECEK

Katılımcılar, tarım sektörüne yönelik geniş kapsamlı eğitimler alacak. Program süresince:

  • Akıllı tarım teknolojileri
  • Sürdürülebilir tarım teknikleri
  • İş modeli geliştirme
  • Pazarlama stratejileri
  • Finansal yönetim gibi konular üzerine teorik ve pratik dersler sunulacak.

SEMİNERLER, ATÖLYELER VE TEKNİK GEZİLER DÜZENLENECEK

Program kapsamında eğitimlerin yanı sıra; çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler, uygulamalı atölye çalışmaları, Tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri, Başarılı tarım girişimcileriyle deneyim paylaşım etkinlikleri gibi faaliyetler de gerçekleştirilecek.

GENÇLER İÇİN GÜÇLÜ İŞ AĞI

Bakanlık, gençlerin yalnızca eğitim almasını değil, aynı zamanda sektör uzmanları, mentorlar ve diğer girişimcilerle güçlü bir iş ağı oluşturmalarını da teşvik edecek. Bu sayede gençler, tarım sektöründe daha sağlam bir yer edinme şansı yakalayacak.

BAŞVURU TARİHİ VE DETAYLAR

Programa başvurular, 23 Mart’a kadar sürecek. Başvurular "genclikhizmetleri.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Sonuçlar ise 30 Nisan tarihinde duyurulacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Genç girişimci şartları nelerdir?
29 yaşını doldurmamış olmalı ve 18'den küçük olmamalıdır.
ETİKETLER
#gençlik ve spor bakanlığı
#Genç Girişimci
#tarımda girişimcilik programı
#Ekonomi
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