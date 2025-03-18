Genç girişimcilere büyük destek! Bakanlıktan yeni hamle: Başvuru için son gün 23 Mart

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarımda girişimcilik ve inovasyonu desteklemek için "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı"nı başlatıyor. 18-30 yaş arasındaki genç girişimci adayları, bu programa 23 Mart'a kadar "genclikhizmetleri.gov.tr" üzerinden başvuru yapabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin tarım alanındaki projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla yeni bir program başlattı. Program kapsamında genç girişimciler, fikir aşamasından hasada kadar tüm süreçlerde desteklenecek.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan bu program, 18-30 yaş arası girişimci adaylarına açık olacak. Tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi fikirleri olan gençler programa katılabilecek.
Katılımcılar, tarım sektörüne yönelik geniş kapsamlı eğitimler alacak. Program süresince:
Program kapsamında eğitimlerin yanı sıra; çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler, uygulamalı atölye çalışmaları, Tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri, Başarılı tarım girişimcileriyle deneyim paylaşım etkinlikleri gibi faaliyetler de gerçekleştirilecek.
Bakanlık, gençlerin yalnızca eğitim almasını değil, aynı zamanda sektör uzmanları, mentorlar ve diğer girişimcilerle güçlü bir iş ağı oluşturmalarını da teşvik edecek. Bu sayede gençler, tarım sektöründe daha sağlam bir yer edinme şansı yakalayacak.
Programa başvurular, 23 Mart’a kadar sürecek. Başvurular "genclikhizmetleri.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Sonuçlar ise 30 Nisan tarihinde duyurulacak.