Gençler ulaştırma projeleri için yarışacak: Her kategoriye ödül var! Birinciye 150 bin TL para ödülü

05 Kasım 2024 14:42 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053” Üniversiteler Arası Ar-Ge Projeleri Fikir Yarışması’nın başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Gençleri yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik etmek amacıyla başlatılan yarışmada her kategoride dereceye giren öğrencilere ödüller verileceği de açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) tarafından düzenlenecek "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053" Üniversiteler Arası Ar-Ge Projeleri Fikir Yarışması’nın başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

150 BİN TL ÖDÜLLÜ YARIŞMA İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Başvuruların 31 Ocak 2025’e kadar devam edeceğini söyleyen Uraloğlu, "Dikkat, Bu Bir Davettir!" başlıklı notunda, üniversite öğrencilerini ulaşım ve altyapı alanında yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik etmek amacıyla davet etti. Yarışmanın kara yolu, demir yolu, denizcilik, havacılık ve uzay ile haberleşme olmak üzere beş ayrı kategoride düzenleneceğini açıkladı.

Yarışmada her kategoride dereceye giren öğrencilere ödüller verileceğini belirten Uraloğlu, birinciye 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye ise 75 bin TL ödül verileceğini ifade etti. Yarışmanın sonucunda toplam 1 milyon 625 bin lira ödül dağıtılacağını açıklayan Uraloğlu, değerlendirme kurulunun belirlediği bazı projelere de mansiyon ödülleri verileceğini duyurdu.

YARIŞMAYA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin, Bakanlığın "Fikir yarışması" sayfası üzerinden başvurularını çevrim içi olarak yapabileceklerini belirten Uraloğlu, başvuruların 1 Kasım 2024 tarihinde başladığını ve 31 Ocak 2025 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

2053 hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak bu yarışmanın gençlerin bilimsel ve teknik projelerde daha etkin rol almalarını sağlayacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Türkiye’nin 2053 hedeflerine ulaşmasında gençlerimizin katkısı büyük olacak; onların yenilikçi fikirlerine alan açıyoruz. Bu yarışma, kara yolu, demir yolu, denizcilik, havacılık ve uzay, haberleşme gibi stratejik alanlarda gençlerimizin vizyoner projelerini hayata geçirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor," dedi.