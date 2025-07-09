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 | Bengü Sarıkuş

Gençlere bedava tatil için başvurular başladı! İşte Seyahatsever projesi detayları

7 Temmuz - 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak olan Seyahatsever projesi için başvurular alınmaya başladı. Gençlerin seyahat etmesi ve dünyayı tanımasına fırsat veren uygulama bedava tatil imkanı sunuyor.

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Gençlere bedava tatil için başvurular başladı! İşte Seyahatsever projesi detayları
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 11:08

Gençlerin etmesi, dünya görüşlerini artırması, farklı kültürler tanımasına yardımcı olan Seyahatsever uygulamasına başvurular 3 Temmuz 2025 tarihinde başladı. 7 Temmuz - 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak olan Seyahatsever projesinden 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanacak.

Gençlere bedava tatil için başvurular başladı! İşte Seyahatsever projesi detayları

Rezervasyon yapmak isteyen gençler 444 0472 telefonu üzerinden doğum tarihi, TC kimlik numarası gibi bilgilerini vererek rezervasyon oluşturabilecek.

Rezervasyon sorguları https://e-genc.gsb.gov.tr üzerinden yapılacak. Yurda giriş yapacak olan gençlerden kimlik kartının fotokopisi alınacak.

Gençlere bedava tatil için başvurular başladı! İşte Seyahatsever projesi detayları

KONAKLAMALAR ÜCRETSİZ

Seyahatsever uygulamasına katılanların konaklamaları ücretsiz olacak. Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklanacak. Farklı il ve ilçelerdeki yurtlardan yararlanmak isteyenler için kota konmayacak ve en fazla iki aktif rezervasyon yapılabilecek.

Gençlere bedava tatil için başvurular başladı! İşte Seyahatsever projesi detayları

GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİNE UYUM SAĞLANACAK

Konaklamalarda sadece oda olacak ve kahvaltı, yemek gibi hizmetler bulunmayacak. Yurtlara giriş ve kayıtlar saat 17:30 ile 23:00 arasında gerçekleşecek.

Konaklama süresi sona eren Seyahatseverler saat 12:00'da odaları boşaltacak. Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saat 05:00, en son giriş saati de 01:00 olacak.

ODALAR HER GÜN TEMİZLENECEK

Konaklama yapılan odalar her gün saat 13:00 ile 17:30 arasında temizlik için boşaltılacak.

Gençlere bedava tatil için başvurular başladı! İşte Seyahatsever projesi detayları

HUZUR BOZAN GÖNDERİLECEK

Huzur bozucu davranışta bulunan Seyahatseverlerin misafirlikleri sonlandırılacak.

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ETİKETLER
#seyahat
#yurt
#burs
#Seyahatsever
#Gençlik Projesi
#Ucuz Konaklama
#Yazınyurdagiriş
#Ekonomi
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