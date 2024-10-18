Genel bütçeden en yüksek payı alan bakanlık belli oldu

18 Ekim 2024 17:11 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:12

Genel bütçe kapsamında kamu idareleri personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira nakdi ödeme yapılması planlanıyor. Bütçeden aslan payını 1 trilyon 30 milyar 744 milyon lira ile Milli Eğitim Bakanlığı aldı.

Lüks aracı olan izah edemiyor, fırıncı fiş vermiyor! Bakan Şimşek vergi kaçağının en fazla olduğu yerleri açıkladı

Lüks aracı olan izah edemiyor, fırıncı fiş vermiyor! Bakan Şimşek vergi kaçağının en fazla olduğu yerleri açıkladı

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl ödenecek nakdi tutarla belli oldu. Bakanlıkların ödemelerden alacağı pay da hesaplandı. 2025 yılında kurumlara ayrılan 14 trilyon 731 milyar 14 milyon 332 bin liranın yüzde 23,6'sı personel giderleri için kullanılacak.

EN YÜKSEK PAY ALAN BAKANLIK BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 30 milyar 744 milyon lira ile bütçeden en fazla payı alan bakanlık oldu. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 566 milyar 841 milyon liranın üzerinde ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 302 milyar 167 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken, Milli Savunma Bakanlığına 273 milyar 553 milyon lira ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri 193 milyar 701 milyon lira belirlendi. Adalet Bakanlığı personel giderleri 170 milyar 804 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri için ise 110 milyar 56 milyon lira ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 58 milyar 970 milyon lira, İçişleri Bakanlığı personel giderleri için 55 milyar 756 milyon lira ve Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı personel giderleri için 53 milyar 280 milyon lira ayrıldı.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE NE KADAR ÖDENECEK?

Özel bütçeli idareler için belirlenen tutarlar da açıklandı. Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 436 milyar 748 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 318 milyar 32 milyon lira aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 27,2 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne de 26,7 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için ise 23,1 milyar lira verilecek.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 10 milyar 45 milyon lira ödeme öngörülürken, bu kategoride 2,3 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ilk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2,1 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 3,5 trilyon lira, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 435 milyar lira ayrıldı.



2025 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri şöyle:

KURUMLAR Personel Giderleri Sos. Güv. Devlet Primi Gideri

Türkiye Büyük Millet Meclisi 11.053.550,000 1.337.502,000

Cumhurbaşkanlığı 2.784.216,000 163.119,000

Anayasa Mahkemesi 443.413,000 45.592,000

Yargıtay 2.566.341,000 290.932,000

Danıştay 1.846.200,000 193.506,000

Hakimler ve Savcılar Kurulu 901.380,000 84.163,000

Sayıştay 2.334.045,000 259.260,000

Adalet Bakanlığı 170.804.203,000 19.356.118,000

Millî Savunma Bakanlığı 273.553.471,000 32.266.666,000

İçişleri Bakanlığı 55.756.297,000 11.017.387,000

Dışişleri Bakanlığı 16.752.212,000 1.373.716,000

Hazine ve Maliye Bakanlığı 23.051.411,000 2.558.431,000

Millî Eğitim Bakanlığı 1.030.744.599,000 131.441.299,000

Sağlık Bakanlığı 566.841.948,000 67.251.196,000

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3.321.325,000 517.644,000

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 53.280.882,000 8.825.531,000

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1.124.850,000 142.999,000

Kültür ve Turizm Bakanlığı 14.588.536,000 1.826.209,000

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3.538.352,000 433.820,000

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 15.571.414,000 2.071.366,000

Ticaret Bakanlığı 17.272.974,000 2.003.300,000

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2.771.887,000 398.164,000

Tarım ve Orman Bakanlığı 58.970.677,000 7.671.413,000

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 224.474,000 28.678,000

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 15.842.855,000 1.049.835,000

Jandarma Genel Komutanlığı 193.701.811,000 17.922.126,000

Sahil Güvenlik Komutanlığı 8.633.684,000 898.685,000

Emniyet Genel Müdürlüğü 302.167.835,000 38.183.832,000

Diyanet İşleri Başkanlığı 110.056.770,000 13.893.319,000

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6.315.559,000 741.731,000

Gelir İdaresi Başkanlığı 32.491.789,000 4.056.863,000

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 8.670.357,000 1.353.664,000

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2.124.203,000 323.138,000

Göç İdaresi Başkanlığı 10.300.404,000 1.993.900,000

Avrupa Birliği Başkanlığı 421.202,000 53.032,000

Devlet Arşivleri Başkanlığı 825.611,000 122.394,000

İletişim Başkanlığı 1.062.210,000 106.552,000

Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı 1.917.226,000 305.463,000

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 918.746,000 107.266,000

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3.070.614,000 374.693,000

İklim Değişikliği Başkanlığı 107.935,000 12.491,000

Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel) 3.028.727.468,000 373.056.995,000

Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel) 436.748.143,000 60.473.535,000

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel) 10.045.306,000 1.460.554,000

I+II+III Sayılı Cetvel'deki Kurumlar Toplamı 3.475.520.917,000 434.991.084,000

Özel Bütçelere DDK'lara Hazine Yardımı 0 0

Gelirden Ayrılan Paylar 0 0

Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı 3.475.520.917,000 434.991.084,000