Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Genel bütçeden en yüksek payı alan bakanlık belli oldu

Genel bütçeden en yüksek payı alan bakanlık belli oldu

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Ekim 2024 17:11 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:12
Genel bütçeden en yüksek payı alan bakanlık belli oldu

Genel bütçe kapsamında kamu idareleri personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira nakdi ödeme yapılması planlanıyor. Bütçeden aslan payını 1 trilyon 30 milyar 744 milyon lira ile Milli Eğitim Bakanlığı aldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl ödenecek nakdi tutarla belli oldu. Bakanlıkların ödemelerden alacağı pay da hesaplandı. 2025 yılında kurumlara ayrılan 14 trilyon 731 milyar 14 milyon 332 bin liranın yüzde 23,6'sı personel giderleri için kullanılacak.

EN YÜKSEK PAY ALAN BAKANLIK BELLİ OLDU

 Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 30 milyar 744 milyon lira ile bütçeden en fazla payı alan bakanlık oldu. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 566 milyar 841 milyon liranın üzerinde ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 302 milyar 167 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken, Milli Savunma Bakanlığına 273 milyar 553 milyon lira ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri 193 milyar 701 milyon lira belirlendi. Adalet Bakanlığı personel giderleri 170 milyar 804 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri için ise 110 milyar 56 milyon lira ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 58 milyar 970 milyon lira, İçişleri Bakanlığı personel giderleri için 55 milyar 756 milyon lira ve Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı personel giderleri için 53 milyar 280 milyon lira ayrıldı.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE NE KADAR ÖDENECEK?

Özel bütçeli idareler için belirlenen tutarlar da açıklandı. Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 436 milyar 748 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 318 milyar 32 milyon lira aktarılacak. 

Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 27,2 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne de 26,7 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için ise 23,1 milyar lira verilecek.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 10 milyar 45 milyon lira ödeme öngörülürken, bu kategoride 2,3 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ilk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2,1 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 3,5 trilyon lira, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 435 milyar lira ayrıldı.


2025 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri şöyle:

KURUMLAR    Personel Giderleri    Sos. Güv. Devlet Primi Gideri
Türkiye Büyük Millet Meclisi    11.053.550,000    1.337.502,000
Cumhurbaşkanlığı    2.784.216,000    163.119,000
Anayasa Mahkemesi    443.413,000    45.592,000
Yargıtay    2.566.341,000    290.932,000
Danıştay    1.846.200,000    193.506,000
Hakimler ve Savcılar Kurulu    901.380,000    84.163,000
Sayıştay    2.334.045,000    259.260,000
Adalet Bakanlığı    170.804.203,000    19.356.118,000
Millî Savunma Bakanlığı    273.553.471,000    32.266.666,000
İçişleri Bakanlığı    55.756.297,000    11.017.387,000
Dışişleri Bakanlığı    16.752.212,000    1.373.716,000
Hazine ve Maliye Bakanlığı    23.051.411,000    2.558.431,000
Millî Eğitim Bakanlığı    1.030.744.599,000    131.441.299,000
Sağlık Bakanlığı    566.841.948,000    67.251.196,000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı    3.321.325,000    517.644,000
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı    53.280.882,000    8.825.531,000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı    1.124.850,000    142.999,000
Kültür ve Turizm Bakanlığı    14.588.536,000    1.826.209,000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı    3.538.352,000    433.820,000
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı    15.571.414,000    2.071.366,000
Ticaret Bakanlığı    17.272.974,000    2.003.300,000
Gençlik ve Spor Bakanlığı    2.771.887,000    398.164,000
Tarım ve Orman Bakanlığı    58.970.677,000    7.671.413,000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği    224.474,000    28.678,000
Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı    15.842.855,000    1.049.835,000
Jandarma Genel Komutanlığı    193.701.811,000    17.922.126,000
Sahil Güvenlik Komutanlığı    8.633.684,000    898.685,000
Emniyet Genel Müdürlüğü    302.167.835,000    38.183.832,000
Diyanet İşleri Başkanlığı    110.056.770,000    13.893.319,000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı    6.315.559,000    741.731,000
Gelir İdaresi Başkanlığı    32.491.789,000    4.056.863,000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü    8.670.357,000    1.353.664,000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü    2.124.203,000    323.138,000
Göç İdaresi Başkanlığı    10.300.404,000    1.993.900,000
Avrupa Birliği Başkanlığı    421.202,000    53.032,000
Devlet Arşivleri Başkanlığı    825.611,000    122.394,000
İletişim Başkanlığı    1.062.210,000    106.552,000
Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı    1.917.226,000    305.463,000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı    918.746,000    107.266,000
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı    3.070.614,000    374.693,000
İklim Değişikliği Başkanlığı    107.935,000    12.491,000
Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel)    3.028.727.468,000    373.056.995,000
Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel)    436.748.143,000    60.473.535,000
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel)    10.045.306,000    1.460.554,000
I+II+III Sayılı Cetvel'deki Kurumlar Toplamı    3.475.520.917,000    434.991.084,000
Özel Bütçelere DDK'lara Hazine Yardımı    0    0
Gelirden Ayrılan Paylar    0    0
Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı    3.475.520.917,000    434.991.084,000

İlgili Haberler

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...