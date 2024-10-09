Genel Teşvik Sistemi kaldırılıyor! Sistemde köklü değişiklik: Odak noktasında kalkınma ajansları olacak

09 Ekim 2024 10:37 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:52

Ekonomi yönetimi teşvik sisteminde köklü değişiklik yapacak. Teşvikte yeni dönemin adı Türkiye Yüzyılı Yatırım Hamlesi olacak. Bu kapsamda Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılacak. Teşvik bölgesi sayısı artırılacak ve genel teşvikler kaldırılacak.

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Yeni dönemde Genel Teşvik Sisteminin kaldırılması hedefleniyor. Ekonomi yönetimi teşvik sisteminde köklü değişiklik yapacak. Yeni teşvik sisteminin omurgasını, sayıları 26’ya ulaşan kalkınma ajansları oluşturacak. Teşvik sistemindeki değişimin ikinci ayağında ise Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca verilen bölgesel teşvik sistemi olacak.

GENEL TEŞVİK SİSTEMİNDE REFORM

Ekonomim'de yer alan habere göre, ekonomi yönetimi, temeli bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılmasına dayanan fakat bugüne kadar istenilen sonucun alınamadığı teşvik sisteminde köklü değişiklik yapacak. Yeni teşvik sisteminin temelinde sayıları 26’ya ulaşan kalkınma ajansları olacak. Bazı teşvikler kaldırılacak, bazılarının oran ve süreleri yeniden belirlenecek.

GENELE DEĞİL BÖLGEYE TEŞVİK GELİYOR

Teşvik bölgesi sayısı artırılacak. 6 bölgeden oluşan teşvik sisteminde, bölge sayısı artırılacak. Bu sayının 7 veya 8’e yükseltilmesi planlanıyor. 8 bölge seçeneği de görüşülecek. Teşvik bölgelerinde, iller gelişmişlik endeksindeki yerlerine göre sıralanacak.

Yürürlükteki teşvik sisteminde sağlanan; vergi, prim, faiz gibi alanlardaki istisna ve indirimlerin bir kısmı yeni dönemde kaldırılacak. Bazılarının miktarları ise bölge ve sektöre göre artırma veya azaltma yönünde değiştirilecek. Hibe desteği yerli üretime verilecek, yani yerli üretilmiş ürünü kullanarak yatırım yapılanlar hibe desteğinden yararlanabilecek.

Hazırlıklar kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma ajanslarından görev bölgeleriyle ilgili yatırım ihtiyaç analizi istedi. Ajanslar, bölgelerinde ihtiyaç duyulan yatırım alanlarıyla sektörleri belirleyip Bakanlığa iletmeye başladılar. Bu veriler analiz edilerek bölgesel bazda yatırım alanları tespit edilecek.

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİNDE 9 DESTEK

Şu anda yatırımlara; KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Faiz veya kâr Payı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve KDV İadesi olmak üzere toplam 9 destek unsuru veriliyor.

Stratejik Yatırımların Teşvikinde bu 9 destek unsurunun tamamı uygulanıyor. Genel Teşvik Uygulamalarında ise sadece KDV istisnası ile Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlanıyor.