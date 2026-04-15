Geri ödemesiz 1 milyon lira hibe! İşte dev devlet desteği için başvuru şartları

İŞTE HİBE VE YARDIM PROGRAMLARI

Yardım programı: Yeni Doğum Yardımı

Kapsamı: Türk vatandaşlarına, 01.01.2025 tarihi ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye’de ikamet ediyor olmaları koşuluyla doğum yardımı yapılmaktadır.

Başvuran: Anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru, anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılmaktadır.

Kimler faydalanır?: 01.01.2025 tarihi ve sonrasında canlı doğan çocuklar için başvuru yapılması ve Türkiye’de ikamet ediyor olunması koşuluyla Türk vatandaşları faydalanabilmektedir.

Evrak: Doğum Yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Ne kadar ödeme verilir?: 1. çocuk için tek seferlik 5.000 TL, 2. çocuk için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 1.500 TL, 3. ve üzeri çocuklar için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5.000 TL tutarında düzenli doğum yardımı yapılmaktadır.

Ödeme dönemi: 1. çocuk için ödemeler tek seferliktir. 2. ve üzeri çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık ödeme yapılacaktır.

