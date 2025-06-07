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 | Bengü Sarıkuş

Geri sayım başladı! Memur ve emeklilere ne kadar zam gelecek?

2025 Temmuz dönemi maaş artışları için enflasyon verileri büyük ölçüde netleşmeye başladı. Açıklanacak son enflasyon verisiyle memur maaş zammı ne kadar olacak, emekli maaş artışı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Geri sayım başladı! Memur ve emeklilere ne kadar zam gelecek?
KAYNAK:
CNBC-E
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 14:38

2025 Temmuz dönemi maaş artışları için enflasyon verileri büyük ölçüde netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak-mayıs dönemi enflasyonu yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında, memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları zam oranları büyük ölçüde şekillendi. Zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonuyla kesinlik kazanacak.

Geri sayım başladı! Memur ve emeklilere ne kadar zam gelecek?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE EN AZ YÜZDE 14 ZAM KESİNLEŞTİ

Memur ve memur emeklileri, yılda iki kez, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyor. Ocak 2025’te yüzde 11,54 zam yapılan memurlar için, mayıs sonu itibarıyla yüzde 8,57 oranında enflasyon farkı oluştu. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memurlar için şimdiden en az yüzde 14’lük bir maaş artışı kesinleşmiş oldu.

Geri sayım başladı! Memur ve emeklilere ne kadar zam gelecek?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON ORANINDA ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Beş aylık TÜFE verisine göre zam oranı yüzde 15,09’a ulaştı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam oranı nihai halini alacak. Üç farklı senaryoya göre olası zam oranları şu şekilde:

Geri sayım başladı! Memur ve emeklilere ne kadar zam gelecek?

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1 olarak gerçekleşmesi durumunda:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,24 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklileri için yüzde 9,6 enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile toplam artış yüzde 15,14 olacak.

Geri sayım başladı! Memur ve emeklilere ne kadar zam gelecek?

Haziran enflasyonu yüzde 1,5 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam yüzde 16,81 olacak.

Memur ve memur emeklileri yüzde 10,2 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 15,71 maaş artışı alacak.

Geri sayım başladı! Memur ve emeklilere ne kadar zam gelecek?

Haziran enflasyonunun yüzde 2 çıkması halinde:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 17,40’a yükselecek.

Memur ve memur emeklileri için oluşacak yüzde 10,74 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı sonucunda toplam artış oranı yüzde 16,28 olacak.

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