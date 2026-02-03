Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Gerilim gevşedi, petrol frene bastı

Şubat 03, 2026 10:52
1
Gerilim gevşedi, petrol frene bastı

ABD–İran hattındaki tansiyonun düşmesi ve yatırımcıların kâr satışlarıyla petrol fiyatları geri çekildi; Brent 65,78 dolara indi.

Petrol piyasasında yön aşağı döndü. ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimin yumuşaması ve son haftalardaki hızlı yükselişin ardından gelen kâr satışları, fiyatları baskıladı. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 65,78 dolardan işlem görüyor.

2
Gerilim gevşedi, petrol frene bastı

Dün 67,11 dolara kadar yükselen Brent, günü 66,24 dolardan kapatmıştı. Bugün saat 09.20 itibarıyla fiyatlar, kapanışa göre yüzde 0,7 gerileyerek 65,78 dolara indi. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,62 dolar seviyesinde.

TRUMP'TAN TİCARET VE ENERJİ MESAJLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü ve iki ülke arasında ticaret anlaşmasına varıldığını duyurdu. Trump, Modi'nin Rusya'dan petrol alımını durdurmayı kabul ettiğini öne sürdü.

3
Gerilim gevşedi, petrol frene bastı

Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımı, daha önce ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerinde de sıkça gündeme gelmişti. Trump, bu alımların Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürdürmesine katkı sağladığını savunurken, Hindistan tarafı enerji ihtiyacını karşılamak için ithalatın gerekli olduğunu vurgulamıştı. Trump ayrıca, Hindistan'ın ABD'den "çok daha fazla" petrol alacağını, hatta Venezuela'dan da ithalat yapabileceğini söyledi.

İRAN'LA TEMAS SİNYALİ PİYASAYI RAHATLATTI

Trump'ın hafta sonu İran yönetimiyle "ciddi şekilde görüştüklerini" açıklaması da fiyatlar üzerinde etkili oldu. Bu açıklama, İranlı yetkililerin ABD ile müzakerelere hazırlık yaptıklarını duyurmasının hemen ardından geldi. Geçen hafta olası ABD askeri adımları ve soğuk hava koşullarıyla yükselen fiyatlar, görüşme trafiğine dair haberlerle birlikte aşağı yönlü hareket etti.

4
Gerilim gevşedi, petrol frene bastı

Trump, daha önce nükleer anlaşma ve ülkedeki protestolar nedeniyle İran'ı askeri müdahaleyle tehdit etmiş, Orta Doğu'ya deniz filosu sevk etmişti. Bu adımlar, bölgede üretim aksamaları yaşanabileceği endişesini artırmıştı. Son gelişmeler ise tansiyonu bir nebze düşürdü.

OPEC+ ÜRETİMDE FRENE BASTI

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubuna üye 8 ülke, pazar günü yapılan çevrim içi toplantıda piyasada istikrarın korunmasına yönelik kararlılıklarını yineledi.

5
Gerilim gevşedi, petrol frene bastı

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan grup, mevsimsel etkiler nedeniyle mart ayında planlanan üretim artışlarını askıya alma kararını teyit etti. Günlük 1,65 milyon varillik üretimin ise piyasa şartlarına bağlı olarak kademeli şekilde geri alınabileceği belirtildi.

6
Gerilim gevşedi, petrol frene bastı

Toplantıda, gönüllü kesintilere tam uyum ve olası aşırı üretimin telafisinin önemi vurgulandı. Piyasa koşullarının aylık izleneceği, bir sonraki toplantının ise 1 Mart'ta yapılacağı duyuruldu. Üretim seviyelerinin sabit tutulması, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı güçlendirdi.

