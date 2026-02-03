Gerilim gevşedi, petrol frene bastı

Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımı, daha önce ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerinde de sıkça gündeme gelmişti. Trump, bu alımların Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sürdürmesine katkı sağladığını savunurken, Hindistan tarafı enerji ihtiyacını karşılamak için ithalatın gerekli olduğunu vurgulamıştı. Trump ayrıca, Hindistan’ın ABD’den “çok daha fazla” petrol alacağını, hatta Venezuela’dan da ithalat yapabileceğini söyledi.

İRAN’LA TEMAS SİNYALİ PİYASAYI RAHATLATTI

Trump’ın hafta sonu İran yönetimiyle “ciddi şekilde görüştüklerini” açıklaması da fiyatlar üzerinde etkili oldu. Bu açıklama, İranlı yetkililerin ABD ile müzakerelere hazırlık yaptıklarını duyurmasının hemen ardından geldi. Geçen hafta olası ABD askeri adımları ve soğuk hava koşullarıyla yükselen fiyatlar, görüşme trafiğine dair haberlerle birlikte aşağı yönlü hareket etti.