GİB açıkladı! Beyan ve ödeme süreleri uzatılmayacak: Son gün 30 Nisan

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi için son tarihin 30 Nisan 2025 Çarşamba günü olduğunu duyurdu. Açıklamada, bu tarihe kadar hem beyanın verilmesi hem de tahakkuk eden verginin ödenmesi gerektiği vurgulandı. Başkanlık, bu süre için herhangi bir uzatma yapılmayacağını da net bir şekilde belirtti.

BEYANNAME ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEK

Mükellefler, kurumlar vergisi beyannamelerini GİB’in internet sitesi olan [www.gib.gov.tr](https://www.gib.gov.tr) üzerinden, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) aracılığıyla elektronik ortamda verebilecekler. Bu uygulama sayesinde süreçler daha hızlı ve güvenli şekilde tamamlanabilecek.

VERGİ ÖDEME SEÇENEKLERİ GENIŞLETİLDİ

Tahakkuk eden kurumlar vergisi, 1-30 Nisan tarihleri arasında çeşitli yollarla ödenebilecek. Ödeme yapılabilecek kanallar arasında şunlar yer alıyor: