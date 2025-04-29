Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

GİB açıkladı! Beyan ve ödeme süreleri uzatılmayacak: Son gün 30 Nisan

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme sürelerinin uzatılmayacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 09:32

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi için son tarihin 30 Nisan 2025 Çarşamba günü olduğunu duyurdu. Açıklamada, bu tarihe kadar hem beyanın verilmesi hem de tahakkuk eden verginin ödenmesi gerektiği vurgulandı. Başkanlık, bu süre için herhangi bir uzatma yapılmayacağını da net bir şekilde belirtti.

GİB açıkladı! Beyan ve ödeme süreleri uzatılmayacak: Son gün 30 Nisan

BEYANNAME ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEK

Mükellefler, kurumlar vergisi beyannamelerini GİB’in internet sitesi olan [www.gib.gov.tr](https://www.gib.gov.tr) üzerinden, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) aracılığıyla elektronik ortamda verebilecekler. Bu uygulama sayesinde süreçler daha hızlı ve güvenli şekilde tamamlanabilecek.

GİB açıkladı! Beyan ve ödeme süreleri uzatılmayacak: Son gün 30 Nisan

VERGİ ÖDEME SEÇENEKLERİ GENIŞLETİLDİ

Tahakkuk eden kurumlar vergisi, 1-30 Nisan tarihleri arasında çeşitli yollarla ödenebilecek. Ödeme yapılabilecek kanallar arasında şunlar yer alıyor:

  • Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması
  • Anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartları
  • Banka hesabı üzerinden havale/eft
  • Yurt dışındaki bankaların kredi ya da banka kartları
  • Anlaşmalı bankaların şubeleri
  • Alternatif dijital ödeme kanalları (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi)
  • Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellefleri son güne kalmadan işlemlerini tamamlamaları konusunda uyardı.
GİB açıkladı! Beyan ve ödeme süreleri uzatılmayacak: Son gün 30 Nisan
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SSK, Bağkur emeklisi için hesaplar sil baştan: İşte yeni maaş tablosu
Kademeli emeklilik yolda! İsa Karakaş net tarih verdi: Eninde sonunda çıkacak
ETİKETLER
#Kurumlar Vergisi Beyannamesi
#Gelir İdaresi Başkanlığı
#kurumlar vergisi mükellefleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.