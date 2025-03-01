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Ekonomi
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 | İrem Çınar

GİB duyurdu: Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir vergisi beyannameleri için son tarihi duyurdu. Mükellefler, beyannamelerini en geç 2 Nisan Çarşamba gününe kadar iletebilecek.

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GİB duyurdu: Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 13:47

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre mükellefler, gelir vergisi beyannamelerini 2 Nisan Çarşamba gününe kadar verebilecek.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE ÖDEME TAKVİMİ

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2024 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin damga vergisiyle birlikte 2 Nisan'a, ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Gelir vergisi yılda kaç kez verilir?
Gelir Vergisi iki taksitle ödenir. Eğer gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşmuyorsa ilk taksit 2 Nisan ikinci taksit 31 temmuza kadar ödenir.
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#gelir vergisi
#Ekonomi
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