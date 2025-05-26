GİB harekete geçti! Bu tutarın üzerinde maaş alan herkesin evine yazı gönderilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında yüksek maaş geliri elde eden ancak beyanname yükümlülüğünü yerine getirmeyen binlerce kişiye yönelik harekete geçti. 7 Nisan’da sona eren beyan süresinin ardından, 3 milyon liranın üzerinde gelir elde ettiği halde bildirimde bulunmayan mükelleflerin adreslerine tebligatlar gönderilmeye başlandı. Bu kişileri bekleyen vergi ziyaı cezasının detayları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ilişkin mali denetimlerde sona yaklaşırken, yüksek gelir elde eden mükellefler için kritik bir uyarıda bulundu. Geçtiğimiz yıl içinde 3 milyon TL’yi aşan maaş geliri elde edenler ya da birden fazla işverenden 230 bin TL’yi aşan ücret alan kişilerin, gelir beyannamesi vermesi gerekiyordu. Bu kapsamda beyanname verme süresi 7 Nisan 2025’te sona erdi.

TEBLİGAT GELMEDEN ÖNCE BAŞVURU ŞART

Yasal sürenin sona ermesinin ardından, Gelir İdaresi Başkanlığı mayıs ayı itibarıyla yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflerin adreslerine resmi tebligatlar göndermeye başladı. Gönderilen tebligatlar sonrasında beyanname vermediği tespit edilen kişilere, ödemeleri gereken verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Ancak vergi cezasından kaçınmanın bir yolu mevcut: Mükellefler, henüz kendilerine resmi bir tebligat ulaşmadan önce Vergi Usul Kanunu'nun “pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak cezadan kurtulabiliyor.

PİŞMANLIK HÜKMÜNDEN NASIL YARARLANILIR?

Vergi Usul Kanunu'na göre pişmanlık başvurusu iki şekilde yapılabiliyor:

VERGİ DAİRESİNE DİLEKÇE İLE BAŞVURU: Mükellefler, ikamet ettikleri ilçe vergi dairesine yazılı bir dilekçeyle başvurarak pişmanlık hükümlerinden yararlanabilir.

Mükellefler, ikamet ettikleri ilçe vergi dairesine yazılı bir dilekçeyle başvurarak pişmanlık hükümlerinden yararlanabilir. İNTERNETTEN BAŞVURU: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesinde yer alan Hazır Beyan Sistemi üzerinden, “pişmanlık” seçeneği işaretlenerek başvuru yapılabilir.

Pişmanlık hükümlerinden yararlanan mükellefler, yalnızca gelirleri üzerinden hesaplanan vergiyi ödeyecek. Vergi cezası uygulanmaz, ancak her ay için yüzde 4,5 oranında pişmanlık zammı (gecikme faizi) tahsil edilir. Bu oran, 7 Nisan’dan sonraki her ay için geçerlidir.

Yüksek gelir elde eden ve beyanname vermeyi unutan ya da atlayan mükelleflerin, cezai işlemle karşı karşıya kalmamak adına, kendilerine tebligat ulaşmadan önce pişmanlık başvurusunda bulunmaları önem taşıyor. Gecikme zammı ödemesiyle birlikte vergi borcunu kapatanlar, vergi cezasından muaf tutuluyor.