Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

GİB harekete geçti! Bu tutarın üzerinde maaş alan herkesin evine yazı gönderilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında yüksek maaş geliri elde eden ancak beyanname yükümlülüğünü yerine getirmeyen binlerce kişiye yönelik harekete geçti. 7 Nisan’da sona eren beyan süresinin ardından, 3 milyon liranın üzerinde gelir elde ettiği halde bildirimde bulunmayan mükelleflerin adreslerine tebligatlar gönderilmeye başlandı. Bu kişileri bekleyen vergi ziyaı cezasının detayları belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 09:45

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ilişkin mali denetimlerde sona yaklaşırken, yüksek gelir elde eden mükellefler için kritik bir uyarıda bulundu. Geçtiğimiz yıl içinde 3 milyon TL’yi aşan maaş geliri elde edenler ya da birden fazla işverenden 230 bin TL’yi aşan ücret alan kişilerin, gelir beyannamesi vermesi gerekiyordu. Bu kapsamda beyanname verme süresi 7 Nisan 2025’te sona erdi.

GİB harekete geçti! Bu tutarın üzerinde maaş alan herkesin evine yazı gönderilecek

TEBLİGAT GELMEDEN ÖNCE BAŞVURU ŞART

Yasal sürenin sona ermesinin ardından, Gelir İdaresi Başkanlığı mayıs ayı itibarıyla yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflerin adreslerine resmi tebligatlar göndermeye başladı. Gönderilen tebligatlar sonrasında beyanname vermediği tespit edilen kişilere, ödemeleri gereken verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Ancak vergi cezasından kaçınmanın bir yolu mevcut: Mükellefler, henüz kendilerine resmi bir tebligat ulaşmadan önce Vergi Usul Kanunu'nun “pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak cezadan kurtulabiliyor.

GİB harekete geçti! Bu tutarın üzerinde maaş alan herkesin evine yazı gönderilecek

PİŞMANLIK HÜKMÜNDEN NASIL YARARLANILIR?

Vergi Usul Kanunu'na göre pişmanlık başvurusu iki şekilde yapılabiliyor:

  • VERGİ DAİRESİNE DİLEKÇE İLE BAŞVURU: Mükellefler, ikamet ettikleri ilçe vergi dairesine yazılı bir dilekçeyle başvurarak pişmanlık hükümlerinden yararlanabilir.
  • İNTERNETTEN BAŞVURU: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesinde yer alan Hazır Beyan Sistemi üzerinden, “pişmanlık” seçeneği işaretlenerek başvuru yapılabilir.

Pişmanlık hükümlerinden yararlanan mükellefler, yalnızca gelirleri üzerinden hesaplanan vergiyi ödeyecek. Vergi cezası uygulanmaz, ancak her ay için yüzde 4,5 oranında pişmanlık zammı (gecikme faizi) tahsil edilir. Bu oran, 7 Nisan’dan sonraki her ay için geçerlidir.

Yüksek gelir elde eden ve beyanname vermeyi unutan ya da atlayan mükelleflerin, cezai işlemle karşı karşıya kalmamak adına, kendilerine tebligat ulaşmadan önce pişmanlık başvurusunda bulunmaları önem taşıyor. Gecikme zammı ödemesiyle birlikte vergi borcunu kapatanlar, vergi cezasından muaf tutuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler SGK'da
Asgari ücret için kulis bilgisi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun çok net konuştu
En düşük emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Kulisler hareketli: İşte konuşulan rakamlar

Sıkça Sorulan Sorular

Vergi beyannamesi nedir?
Gelir vergisi beyannamesi, Türkiye'de mükellef olan bireylerin vergiye tabi gelirlerini bildirdikleri ve ilgili vergileri ödedikleri bir beyanname türüdür. Bu beyanname, Türkiye'deki Gelir Vergisi Kanunu'na göre düzenlenir ve her yıl belirli bir dönem için hazırlanır.
ETİKETLER
#Gelir İdaresi Başkanlığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.