GİB Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için uyardı! Tüm araç sahiplerini ilgilendiren duyuru

19 Kasım 2024 17:31 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:32

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt satışlarında kullanılacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için uyarı yayınladı. Yapılan uyarı akaryakıt alan tüm araç sahipleri için kritik önem taşıyor.

GİB’den akaryakıtta yeni döneme ilişkin kritik bir uyarı yapıldı. Akaryakıt​ satışlarında kullanılacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) etkin şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemler anlatıldı.

GİB​'DEN UTTS UYARISI

Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı açıklamada, UTTS'nin, taşıtlar için yapılacak akaryakıt ve LPG​ alımlarında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu olarak kullanılmasının öngörüldüğü hatırlatıldı.

GİB ayrıca tüm tarafların görevlerini tam, doğru ve zamanında yerine getirmesi gerektiği uyarısında bulundu.

UTTS NEREDE TAKILIYOR?

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Akaryakıt pompalarının tabancalarına taşıt tanıma okuyucu cihazı takılması, bu cihazın taşıt tanıma birimini okuması sonucunda taşıt plakasının otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza (YN Pompa ÖKC) güvenli olarak iletilmesi söz konusu olacaktır. Akaryakıt alımı sırasında, pompalara takılan taşıt tanıma okuyucu cihazı ile depolara takılacak birimlerin elektronik haberleşmesiyle taşıtın plaka bilgisi YN Pompa ÖKC'lere otomatik aktarılacak ve plaka bilgisinin elle girilmesi söz konusu olmayacaktır."

ELLE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZA GİRİLMEYECEK

Açıklamada, yakıtın verilmesinin ardından da ÖKC fişinin, sistem kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde otomatik düzenleneceğine dikkat çekildi.

"Taşıt tanıma birimi takılma zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından, sistem üzerinden düzenlenmeyen ÖKC fişleri akaryakıt giderlerinin belgelendirilmesinde kullanılamayacak.

"Akaryakıt satışlarına ilişkin düzenlenecek ÖKC fişlerinin, plaka bilgisi elle girilmeden otomatik olarak akaryakıtı alan taşıtların plaka bilgilerini ihtiva edecek şekilde düzenlenmesini temin edecek sistemin zamanında ve etkin şekilde uygulanabilmesi için akaryakıt istasyonu, yetkili montaj firmaları, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri, yetkili taşıt montaj firmaları, bayi denetim sistemi yazılımları ve akaryakıt dağıtım şirketleri ile taşıt sahiplerinin yapmaları gereken işlemleri tam, doğru ve zamanında yerine getirmeleri gerekmektedir."