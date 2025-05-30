Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

GİB’den kritik uyarı! 2 Haziran'a dikkat! Ödemeyen yandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırılan borçlar için taksit ödeme süresine dikkat çekti. GİB’in resmi sitesinden yayımlanan açıklamada, bu yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının 30 Haziran'a kadar, gecikilen her ay için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte yatırılması gerektiği bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 14:13

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ve taksitli ödeme seçeneğini tercih eden mükellefleri uyardı. Yapılan açıklamaya göre, bu yapılandırma kapsamında mayıs ayında ödenmesi gereken 24’üncü taksitin son ödeme günü 2 Haziran Pazartesi olarak belirlendi.

GİB’den kritik uyarı! 2 Haziran'a dikkat! Ödemeyen yandı

YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN 2 HAZİRAN

Başkanlık, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda taksit ödemelerinin sürdüğüne dikkat çekti. Açıklamada, bir takvim yılı içinde üçten fazla taksitin zamanında ödenmemesi ya da eksik yatırılması durumunda yapılandırmanın bozulacağına işaret edilerek, mükelleflerin bu duruma düşmemesi için ödemelerini zamanında yapmaları gerektiği vurgulandı.

GİB, ayrıca bu yıl içinde eksik ya da geç yapılan ödemelerin 30 Haziran’a kadar, her ay için hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödenebileceğini belirtti. Ancak yapılandırmanın geçerliliğini koruyabilmesi için taksitlerin süresinde ödenmesinin kritik olduğu yinelendi.

GİB’den kritik uyarı! 2 Haziran'a dikkat! Ödemeyen yandı

TAKSİT ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Mükellefler taksit ödemelerini şu yöntemlerle gerçekleştirebilecek:

  • GİB'in resmi internet sitesi gib.gov.tr üzerinden Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil Uygulaması aracılığıyla,
  • Anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ya da banka hesapları üzerinden,
  • Yurt dışı bankalara ait kartlarla,
  • Anlaşmalı bankaların şubeleri ve alternatif kanalları (internet, telefon ve mobil bankacılık),
  • Vergi dairesi vezneleri,
  • PTT şubeleri aracılığıyla.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi netleşti
Altın fiyatı için rekor tahmini! İslam Memiş bombayı patlattı: Tarih ve rakam verdi
Emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: Ödemeler yarın başlıyor
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.