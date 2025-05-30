GİB’den kritik uyarı! 2 Haziran'a dikkat! Ödemeyen yandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırılan borçlar için taksit ödeme süresine dikkat çekti. GİB’in resmi sitesinden yayımlanan açıklamada, bu yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının 30 Haziran'a kadar, gecikilen her ay için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte yatırılması gerektiği bildirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ve taksitli ödeme seçeneğini tercih eden mükellefleri uyardı. Yapılan açıklamaya göre, bu yapılandırma kapsamında mayıs ayında ödenmesi gereken 24’üncü taksitin son ödeme günü 2 Haziran Pazartesi olarak belirlendi.

YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN 2 HAZİRAN

Başkanlık, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda taksit ödemelerinin sürdüğüne dikkat çekti. Açıklamada, bir takvim yılı içinde üçten fazla taksitin zamanında ödenmemesi ya da eksik yatırılması durumunda yapılandırmanın bozulacağına işaret edilerek, mükelleflerin bu duruma düşmemesi için ödemelerini zamanında yapmaları gerektiği vurgulandı.

GİB, ayrıca bu yıl içinde eksik ya da geç yapılan ödemelerin 30 Haziran’a kadar, her ay için hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödenebileceğini belirtti. Ancak yapılandırmanın geçerliliğini koruyabilmesi için taksitlerin süresinde ödenmesinin kritik olduğu yinelendi.

TAKSİT ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Mükellefler taksit ödemelerini şu yöntemlerle gerçekleştirebilecek: