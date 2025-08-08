Menü Kapat
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Gıda fiyatları yüzde 1,5 arttı: İşte rekor artış yaşayan ürünler!

FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi temmuz ayı sonuçlarını yayımladı. Buna göre endeks, temmuzda önceki aydaki seviyesine göre yüzde 1,5 artarak 130,1 puan oldu.

Gıda fiyatları yüzde 1,5 arttı: İşte rekor artış yaşayan ürünler!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 15:02

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi temmuz ayında et ve bitkisel yağların etkisiyle yükseldi. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 7,1 ile keskin şekilde artarak 166,8 puanla son üç yılın zirvesine çıkarken Et Fiyat Endeksi ise yüzde 1,2 yükselerek 127,3 puanla yeni rekor seviyeye ulaştı.

Gıda fiyatları yüzde 1,5 arttı: İşte rekor artış yaşayan ürünler!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının temmuzda uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 1,6 yükseldiğini bildirdi.

Gıda fiyatları yüzde 1,5 arttı: İşte rekor artış yaşayan ürünler!

ET VE BİTKİSEL YAĞ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Bu artışta uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Geçen ayki artışa rağmen endeks, rekor fiyatların görüldüğü Mart 2022'deki seviyenin yüzde 18,8 altında ancak 2024'teki seviyeden yüzde 7,6 daha yüksek.

Gıda fiyatları yüzde 1,5 arttı: İşte rekor artış yaşayan ürünler!

ET FİYATLARI REKOR KIRDI

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 7,1 ile keskin şekilde artarak 166,8 puanla son üç yılın zirvesine çıktı. Palm, soya ve ayçiçek yağlarının fiyatları bu artışta etkili olurken palm yağı fiyatları, güçlü küresel talep ve artan rekabet gücüyle yükseldi. Ayçiçek yağı fiyatları da Karadeniz Bölgesi'ndeki ihracat arzının daralmasıyla arttı. Buna karşılık kolza yağı fiyatları, Avrupa'da yeni mahsul arzı oluşmaması nedeniyle düştü.

Gıda fiyatları yüzde 1,5 arttı: İşte rekor artış yaşayan ürünler!

Et Fiyat Endeksi de temmuzda yüzde 1,2 yükselerek 127,3 puanla yeni rekor seviyeye ulaştı. Özellikle Çin ve ABD'deki ithalat talebinin desteğiyle sığır ve koyun eti fiyatlarında yükseliş görüldü.

Gıda fiyatları yüzde 1,5 arttı: İşte rekor artış yaşayan ürünler!

SÜT ÜRÜNLERİ FİYATLARI GERİLEDİ

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise söz konusu dönemde yüzde 0,1 düşüşle 155,3 puan oldu. Bu, Nisan 2024'ten beri kaydedilen ilk düşüş oldu. Tereyağı ve süt tozu fiyatları özellikle Asya'dan gelen arz bolluğu ve ithalat talebinin zayıf olması nedeniyle geriledi ancak Asya ve Yakın Doğu pazarlarındaki güçlü talep ve Avrupa Birliği'ndeki ihracat arzının azalması nedeniyle uluslararası peynir fiyatları yükselmeye devam etti.

Gıda fiyatları yüzde 1,5 arttı: İşte rekor artış yaşayan ürünler!

Tahıl Fiyat Endeksi, temmuzda önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 106,5 puan oldu. Buğday ve sorgum fiyatlarındaki düşüş, mısır ve arpa fiyatlarındaki artışları telafi etti. Kuzey yarım kürede taze mevsimlik buğday hasadı fiyatları aşağı yönlü baskı yarattı ancak Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde ilkbahar buğdayının olumsuz koşulları fiyatları bir miktar destekledi.

Gıda fiyatları yüzde 1,5 arttı: İşte rekor artış yaşayan ürünler!

Şeker Fiyat Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 düşüşle 103,3 puana geriledi ve böylece düşüş eğilimini üst üste beşinci aya taşıdı. Küresel üretimde 2025-2026 dönemi için özellikle Brezilya, Hindistan ve Tayland'da toparlanma beklentileri fiyatların üzerinde baskı yarattı ancak küresel şeker ithalatında toparlanma işaretleri düşüşü hafifletti.

