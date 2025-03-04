Gıda güvenliği alarmı! Türkiye'den gönderilen limonlarda pestisit çıktı

Pestisit tespit edilen limonlar yurt dışına ihraç edilmeden Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından tespit edildi. Hataylı bir firma tarafından üretilen limonlarda Türkiye'de yasaklı pestisit türünün bulunduğu ortaya çıktı.

Hatay’da bir firma tarafından Dubai’ye ihraç edilen limonlara yönelik yapılan incelemede, Türkiye’de kullanımı yasaklanmış bir pestisit bulunmasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü imha kararı verdi.

YASAKLI PESTİSİT TESPİT EDİLDİ

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, denetim sürecine ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre, resmi kontrol görevlileri tarafından Hatay’daki bir firmada gerçekleştirilen kontrollerde, Dubai’ye gönderilmek üzere hazırlanan limonlardan numune alındığı belirtildi. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan Fenbutatin Oxide adlı yasaklı bir pestisit tespit edildiği ifade edildi.

3 MART'TA İMHA EDİLDİ

Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alındı ve 3 Mart’ta imha edildi.

Genel Müdürlük açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."

Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ihracat ürünlerinin düzenli olarak kontrol edildiğini ve benzer durumların önüne geçmek için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.