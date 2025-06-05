Gıda terörüne geçit yok! Bakanlık sahtecilere göz açtırmadı: İşte yeni ifşa listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Taklit ve tağşiş yapılan, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerinin ifşa edilmesi süreci son güncellemelerle birlikte yeniden gündeme geldi.

İFŞA LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

Bakanlığın yürüttüğü titiz kontroller sonucunda uygunsuz ürünler tespit edilerek kamuoyuna duyuruluyor. Son açıklanan listeye birçok yeni ürün eklenirken, bu ürünleri piyasaya süren firmalar da açıklandı. Gıdada güvenin sağlanması amacıyla bu şeffaflık politikası sürdürülüyor.

LABORATUVARLARDA DETAYLI ANALİZ

Denetimler sırasında alınan örnekler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği laboratuvarlarda inceleniyor. Ürünlerin içeriği analiz edilerek gıda güvenliğini tehdit eden unsurlar belirleniyor. Bu sayede tüketicinin aldatılması önlenmeye çalışılıyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞTE ARTIŞ VAR

Et, bal, peynir, zeytinyağı ve hatta kebap gibi ürünlerde ciddi düzeyde sahtecilik yapıldığı tespit ediliyor. Renk, koku, tat veya fiyat gibi unsurlarda normal dışı bir durum fark edildiğinde, tüketicilerin temkinli olmaları gerekiyor.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLER İÇİN İHBAR HATTI

Tüketicilerin şüpheli gıdaları fark etmeleri halinde, ALO 174 Gıda Hattı üzerinden durumu bildirmeleri önem taşıyor. Bakanlık, vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alarak denetim ağını daha etkili hale getiriyor.



Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar:

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar