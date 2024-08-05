Girişimciler dikkat! İş kurmak isteyenlere tam 1.5 milyon TL faizsiz destek verilecek

05 Ağustos 2024 10:22 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:45

Kendi işini kurmayı hedefleyen bireylere güzel haber geldi. İş kurma fikirlerinin başarıya ulaşmasına destek sağlayacak bir program hayata geçiyor. İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde destek verilecek. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda limite 150 bin TL eklenecek.

1.5 MİLYON TL FAİZSİZ DESTEK

Her yıl dünya genelinde çok sayıda girişimci milyonlarca şirket kursa da söz konusu işletmelerin çok az bir kısmının başarılı olabiliyor.

Kendi işini kurmak isteyenler, girişimci bir ruha sahip olsa da işe nereden başlayacağı noktasında yeterli sermayeye olmamasından kaynaklı büyük zorluk yaşıyor.

İş Geliştirme Desteği tam bu noktada işini geliştirmek isteyene veya iş kurmak isteyene destek verecek.

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları başladı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde geri ödemeli destek verilecek. 1 Ağustos'ta başlayan başvurular 30 Ağustos'ta sona erecek. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda limite 150 bin TL ekleniyor.

İŞ KURMA DESTEĞİ ŞARTLARI NE?

İşletmedeki kurucu ortak payı en az yüzde 50 olmalı. Girişimcinin ortaklık payı yüzde 50'nin altına düşmemeli.

İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde desteğe başvuru yapması gerekiyor.

Daha önce girişimcilik desteklerinden yararlanan girişimci yeniden başvuru yapamaz.