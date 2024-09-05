05 Eylül 2024 10:30 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:34

Rusya'da, ülkenin enerji devlerinin bile geride bıraktığı şaşırtıcı karlar elde ettiği iddia edilen gizemli bir şirket, iz bırakmadan ortadan kayboldu. Uzmanlar Banknota LLC'nin tamamen ortadan kaybolmadan önce fonlarını yurtdışına transfer etmiş olabileceğine inanıyor.

Banknota LLC adlı bir firma mali raporlara göre şirket geçen yıl 3,7 trilyon ruble (40,4 milyar dolar) gelir elde etti ve 3,4 trilyon ruble (37,1 milyar dolar) net kar elde etti. Şirket bu karlarla, devlet enerji şirketleri Rosneft ve Gazprom dışında en fazla karı elde eden şirket oldu. Ancak gizemli Rus firması 37 milyar dolarlık kar açıkladıktan sonra ortadan kayboldu.

37 MİLYAR DOLARLIK SIR

Geçtiğimiz yıl 37,1 milyar dolar kar açıklayan Rus şirketi Banknota LLC , gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

Şirketin mali kayıtları, bir önceki yıl 40,4 milyar dolar gelir elde ettiğini gösterdi. Bu kar oranı, Rosneft ve Gazprom gibi büyük enerji şirketleri karlarına yakın bir seviye olarak kayda geçti.

Ancak yapılan soruşturmalar Banknota'nın faaliyetleri ve mülkiyeti konusunda bazı tutarsızlıklar ortaya çıkardı.

Bankanın aniden ortadan kaybolması ise spekülasyonlara yol açtı.

SAHİBİNİN SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Artık faaliyette olmayan web sitesine Wayback Machine üzerinden ulaşılabilen Banknota, otomobil kredileri ve ipotekler konusunda uzmanlaştığını iddia ediyordu. Ancak Rus medya kuruluşu RTVI, firmanın bankacılık lisansına sahip olmadığını ortaya çıkardı.

Banknota'nın sahibi Dmitriy Frolov'un bir sabıka kaydı bulunuyor ve Rus vergi idaresi tarafından "güvenilmez" olarak değerlendiriliyor.

Bu bulgular Banknota'nın faaliyetlerinin meşruluğu konusunda soru işaretleri oluşturdu.

KAYIT VE ŞÜPHELİ ADRESLER ORTAYA ÇIKTI

Banknota'ya yönelik yapılan detaylı incelemede, şirketin Haziran 2023'te dört şirketle birlikte tescil edildiği ortaya çıktı.

Bu şirketlerin iş merkezi veya bodrum gibi şüpheli adreslerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu yerlerdeki mevcut sakinler, Frolov veya şirketleriyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını reddederek, davaya başka bir gizem katmanı daha ekledi.

Uzmanlar Banknota LLC'nin tamamen ortadan kaybolmadan önce fonlarını yurtdışına transfer etmiş olabileceğine inanıyor.

Firmanın meşru bankacılık faaliyetleri yürütmek yerine aracılık faaliyetlerinde bulunmuş olabileceği de öne sürüldü. Ayrıca Banknota'nın geçen Aralık ayında Rus vergi makamlarına Belarus'ta bir şubesi olduğunu bildirmesine rağmen, Belarus ticaret sicillerinde böyle bir şubeye dair herhangi bir kayıt bulunamadı.