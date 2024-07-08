Gloria Jean's CEO’su Mehmet Dinçerler'den iflas haberlerine ilk yorum

08 Temmuz 2024 16:11 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 16:11

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Kahve zinciri Gloria Jean's, iflas iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

1200 şubesi bulunan Gloria Jean's’in CEO’su Mehmet Dinçerler, konuyla ilgili paylaşım yapğtı.

Gloria Jean's’in iflasının istendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

GLORİA JEAN'S İFLAS ETTİ İDDİALARINA CEVAP

Geçtiğimiz hafta sonu Gloria Jean's’in iflasının istendiğine yönelik haberler medyada hızla yayıldı.

Haberlerin ardından Gloria Jean's CEO’su Mehmet Dinçerler, LinkedIn hesabından bir açıklama paylaştı.

KONUYLA İLGİLİ YALANLAMA GELDİ

İddiaları net bir dille yalanlayan Mehmet Dinçerler, "Markamız benzer iddialarla ara ara yıpratılmaya çalışılsa da biz yolumuza daha güçlü adımlarla ve büyüyerek devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dinçerler'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle;

“Markamızla ilgili haberin aslı olmadığı gibi hakkımda ve ortağı olduğum hiçbir şirkette böylesine bir başvuru veya dava yoktur.

Markamız benzer iddialarla ara ara yıpratılmaya çalışılsa da biz yolumuza daha güçlü adımlarla ve büyüyerek devam ediyoruz."

Mehmet Dinçerler “Gloria Jean’s Coffees markası 2021 yılından bugüne tüm franchise haklarıyla birlikte Dinçerler Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olup, bahsi geçen hukuki ihtilafın tarafı değildir. Haberde adı geçen şirket ile Gloria Jean’s Coffees markasının herhangi bir ilgisi yoktur” bilgisini paylaştı.

Gloria Jean's Coffees bugün dünya üzerinde yaklaşık 50 ülkede 1200'den fazla şubesinde hizmet veriyor.