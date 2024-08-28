Goldman Sach Türk bankaları için hedef fiyatlarını açıkladı!

28 Ağustos 2024 16:56 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 17:02

ABD’li ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörü için hedef fiyatlarını açıkladı. Bir banka hariç hedef fiyatları düşürüldü.

KARLILIKTA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Goldman Türk bankaları ile ilgili raporunda bazı bankalar için hedef fiyatlarını aşağı çekti. Birkaç banka için ise hedefler yukarı yönlü revize edildi. Raporda “Türk bankacılık sektörü 2024 yılı boyunca büyümeye devam etse de, kârlılık beklentileri bazı bankalar için düşüş eğilimi gösteriyor” denildi.

HANGİ BANKALARIN HEDEF FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Goldman Sachs, Akbank için 12 aylık fiyat hedefini önceki TL86,0 seviyesinden TL77,0'ye, İşbank için 12 aylık fiyat hedefi, TL20,0'dan TL18,0'e, Yapı Kredi için fiyat hedefi TL42,5'ten TL37,0'ye, Vakıfbank'ın 12 aylık fiyat hedefi TL19,0'dan TL17,0'ye, Halkbank için ise fiyat hedefi TL15,6'dan TL13,8'e, düşürdü.

TEK BİR BANKA İÇİN YÜKSELTİLDİ

ABD’li banka Garanti Bankası için fiyat hedefi TL111,0'dan TL119,0'a yükselterek revize etti. 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla bankacılık sektörü mevduat büyümesi yıllık yüzde 33 arttı. TL mevduatlarda yüzde 4,3 döviz mevduatlarında yüzde 2,0 büyüme kaydedildi.