Goldman Sachs açıkladı: İşte hisseleri yükseltecek 3 neden

07 Kasım 2024 11:58 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:59

ABD merkezli Goldman Sachs borsalarla ilgili tahminini açıkladı. Dev banka yıl sonuna kadar borsaların yükseleceğini açıkladı. Hisseleri yükseltecek 3 neden meraklandırdı.

Trump’a borsada şok: İşlemler iki kez durduruldu

Trump’a borsada şok: İşlemler iki kez durduruldu

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, borsaların yıl sonuna kadar yükselişe geçeceğini öngörüyor. Banka, bu artışın üç ana nedene dayandığını belirtiyor.

SİYASİ BELİRSİZLİK AZALDI

Goldman Sachs’a göre, ABD’deki seçim sonrası siyasi belirsizliğin ortadan kalkması, piyasalar için olumlu bir sinyal. Seçim dönemlerinde genellikle piyasalarda dalgalanma görülse de sonuçlar kesinleşince belirsizlik sona eriyor. Tarihsel verilere göre S&P 500 Endeksi, seçimden yıl sonuna kadar ortalama yüzde 4’lük bir getiri sağlıyor. Bu sefer de endeksin yükselmesi bekleniyor.

EKONOMİK VERİLER OLUMLU, FAİZ DÜŞÜK

Ekonomik büyüme verilerinin güçlü gelmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesi de piyasalara destek sağlıyor. Analistler, faizlerin düşük seyretmesinin hisse senetlerini cazip hale getirdiğini ve yatırımcıları hisse alımına yönlendirdiğini ifade ediyor. Banka, bu durumun hisse senetlerine olan talebi artıracağını belirtiyor.

YATIRIMCILAR TEKRAR PİYASAYA DÖNÜYOR

Yatırımcıların seçim dönemi boyunca hisse senetlerinden çekildiğini belirten banka, artık belirsizliğin azalmasıyla birlikte bu yatırımcıların yeniden piyasaya yönelmeye başladığını vurguluyor. Hedge fonlarının da son dönemde hisse pozisyonlarını artırdığı gözlemleniyor. Bu durumun S&P 500 gibi endekslerde yukarı yönlü hareketi desteklemesi bekleniyor.

Goldman Sachs, önümüzdeki dönemde birleşme, satın alma ve halka arz işlemlerinin artmasıyla piyasaların daha da hareketleneceğini belirtiyor. Özellikle Trump yönetiminde bazı düzenlemelerin esnetilmesiyle bu tür işlemlerin hızlanması ve şirketlerin büyümeye daha çok yatırım yapması bekleniyor.