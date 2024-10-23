Goldman Sachs açıkladı: Trump yeniden seçilirse euro düşecek dolar güçlenecek

23 Ekim 2024 11:54 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:09

Goldman Sachs bankası, ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın vergi önerilerinin uygulanması halinde euronun yüzde 10 düşebileceğini öngördü. Euro şu anda 1.082 dolardan işlem görürken euro, dolarla son olarak 11 Kasım'da eşitlenmişti.

Dolar kuru ne kadar oldu? 23 Ekim döviz kurları, euro, sterlin fiyatı

Dolar kuru ne kadar oldu? 23 Ekim döviz kurları, euro, sterlin fiyatı

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, 2 haftadan az bir süre kala yapılacak resmi seçimler öncesinde Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile kıyasıya bir yarış içerisinde. Goldman Sachs'ın analizine göre, her iki aday da agresif vergi politikaları önerse de Trump'ın agresif ekonomik politikaları, ABD ve Çin'in önemli ticaret ortağı olan Avrupa'da daha güçlü bir etki oluşturacak ve euro değer kaybedecek. Banka euroda düşüş öngörüsü için oran da verdi.

EURONUN YÜZDE 10 DÜŞEBİLECEĞİNİ ÖNGÖRDÜLER

Goldman Sachs 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD seçimlerini Trump'ın kazanması ve ek gümrük tarifelerini devreye alması durumunda ortak para birimi euronun düşeceği görüşünü paylaştı.

Goldman, Cumhuriyetçilerin hem başkanlığı hem de Kongre'yi kazanması senaryosunun, sıkıntılı ekonomide büyümeyi yeniden canlandırmak için ithalat tarifelerinin artırılmasına ve iç vergilerde kesintilere yol açabileceğini söyledi.

Goldman Sachs analisti Michael Cahill'e göre, ABD tüm ithalatlara yüzde 10, yalnızca Çin mallarına yüzde 20 vergi uygularsa ve buna yerel vergi kesintileri de eklenirse, USD keskin bir şekilde artacaktır. Bu arada, euro yüzde 8-10 düşecek.

CUMHURİYETÇİLER KAZANIRSA DOLAR GÜÇLENİR

Goldman Sachs, "Cumhuriyetçiler tüm sandalyeleri kazanırsa doların en güçlü tepkiyi vereceğini, ithalat tarifelerinin artırılması ve iç vergilerin düşürülmesi şansının artacağını bekliyoruz" diye yazdı.

Ayrıca bankaya göre Trump Çin'e ek ithalat vergileri getirirse, avronun değeri yaklaşık yüzde 3 oranında düşebilir.

Goldman Sachs, "Ancak Demokratlar Beyaz Saray ve Kongre'yi ya da sadece Senato veya Temsilciler Meclisi'ni ele geçirirse, piyasalar tarife görünümüne uyum sağladıkça dolar yine de biraz değer kaybedecek" öngörüsünde bulundu.

ABD ekonomisinin Avrupa'yı yavaş yavaş "geçmesi" ile birlikte avro Ekim ayında yüzde 2,7 değer kaybetmişti. Bazı yatırımcılar ise Trump'ın ABD seçimlerini kazanması halinde daha yüksek ithalat vergilerine bahis oynamıştı.