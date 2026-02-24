Goldman Sachs altında 2026 için yeni zirveyi işaret etti

Kategoriler
Goldman Sachs, merkez bankalarının süren alımları ve ABD’de beklenen faiz indirimleriyle altının 2026 sonunda 5.400 dolara ulaşabileceğini öngördü. Ancak banka, artan opsiyon işlemlerinin piyasada sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında da bulundu.
Altın piyasasında beklentiler yeniden yukarı yönlü güncellendi. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yılına ilişkin dikkat çeken bir tahmin paylaştı. Bankaya göre altın fiyatları, merkez bankalarının devam eden alımları ve ABD’de faiz indirimi beklentisiyle birlikte 2026 yıl sonunda 5.400 dolar seviyesine kadar çıkabilir.
Ancak bu tablo, sadece yükselişten ibaret değil. Banka, piyasada oynaklığın da artabileceğine özellikle dikkat çekiyor.
Goldman Sachs’ın yayımladığı analiz notunda, altının yükselişini besleyen iki ana unsur öne çıkıyor. İlki, merkez bankalarının rezerv tercihleri.
Bankaya göre birçok ülke, döviz rezervlerini geleneksel varlıklardan altına kaydırmayı sürdürüyor. Bu eğilim geçici değil, yapısal bir değişim olarak görülüyor. Yani merkez bankaları altın alımında frene basmış değil, tam tersine bu yönelim 2026 boyunca da devam edebilir.
Goldman Sachs Research Kıdemli Emtia Analisti Lina Thomas, fiyat tahmininin temelinde bu güçlü talep dinamiğinin bulunduğunu belirtiyor.
İkinci önemli başlık ise ABD para politikası. Banka, Federal Reserve’ün bu yıl faiz indirimine gideceğini öngörüyor.
Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan varlıklar için önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü faizler geriledikçe altın gibi enstrümanları elde tutmanın maliyeti azalıyor. Reel getiriler düştüğünde ise yatırımcıların değerli metallere yönelmesi tarihsel olarak sık görülen bir durum.
Açıkçası bu iki başlık —merkez bankası alımları ve faiz indirimi beklentisi— altının önündeki rüzgârı güçlendiriyor.
Analizde dikkat çeken bir başka nokta da altın piyasasının büyüklüğü. Küresel tahvil ve hisse senedi piyasalarına kıyasla altın piyasası görece küçük kalıyor.
Bu da şu anlama geliyor: Büyük fonlardan gelecek sınırlı bir yeniden tahsis bile fiyatlarda ciddi sıçramalara yol açabilir. Yani küçük bir akım, büyük bir fiyat hareketi yapabilir.
Lina Thomas, 5.400 dolarlık hedef için “önemli yukarı yönlü risk” bulunduğunu ifade ediyor. Bankaya göre temel senaryo, özel sektör kaynaklı ek çeşitlendirme akımlarını tam anlamıyla hesaba katmıyor bile.
Öte yandan risk tarafı da göz ardı edilmiyor. Banka, altına yönelik talebin önemli bir kısmının alım opsiyonları üzerinden gerçekleştiğini belirtiyor. Bu durum, fiyat hareketlerini daha sert ve daha hızlı hale getirebilir. Yani yükseliş trendi sürse bile dalgalanma artabilir.