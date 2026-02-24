Goldman Sachs altında 2026 için yeni zirveyi işaret etti

Bu da şu anlama geliyor: Büyük fonlardan gelecek sınırlı bir yeniden tahsis bile fiyatlarda ciddi sıçramalara yol açabilir. Yani küçük bir akım, büyük bir fiyat hareketi yapabilir.

Lina Thomas, 5.400 dolarlık hedef için “önemli yukarı yönlü risk” bulunduğunu ifade ediyor. Bankaya göre temel senaryo, özel sektör kaynaklı ek çeşitlendirme akımlarını tam anlamıyla hesaba katmıyor bile.