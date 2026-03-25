Goldman Sachs alüminyum tahminini değiştirdi

ARZ TARAFINDA TABLO AĞIRLAŞIYOR

Goldman Sachs’ın değerlendirmesine göre, Katar’daki Qatalum tesisinde kontrollü duruş sonrası üretimin yüzde 60 seviyesinde kalması önemli bir etki oluşturdu. Banka bu nedenle 2026 yılı arz projeksiyonundan yaklaşık 850 bin ton düşüş yaptı.

Bununla da sınırlı değil. İran’da enerji altyapısında meydana gelen hasar nedeniyle üretimin yüzde 30 gerilediği varsayılıyor. Mozambik’te bakım sürecine alınan Mozal tesisinde ise 560 bin tonluk kapasite kaybı öne çıkıyor. Açıkçası tablo, arz tarafında geçici bir sarsıntıdan çok daha fazlasına işaret ediyor.