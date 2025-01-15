Goldman Sachs ‘cazip hisse senetleri’ni açıkladı

15 Ocak 2025 10:47 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:52

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, orta ölçekli hisse senetlerinin yatırım açısından büyük şirketlere göre daha cazip bir seçenek sunduğunu açıkladı.

Bankanın stratejistlerinden David Kostin, bu hisselerin düşük değerlemeleri ve güçlü büyüme potansiyeliyle dikkat çektiğini belirtti.

Daha Düşük Değerleme, Daha İyi Risk-Ödül Dengesi

Kostin, “Orta ölçekli hisse senetleri, piyasanın geri kalanına kıyasla çok daha düşük fiyat-kazanç oranlarında işlem görüyor. Bu durum, yatırımcılar için daha iyi bir risk-ödül dengesi sunuyor” dedi.

Goldman Sachs’ın analizi, ABD hisse senedi piyasasında son yıllarda Apple ve Nvidia gibi dev teknoloji şirketlerinin liderliğinde görülen yükselişin ötesine geçilmesi gerektiği yönündeki beklentileri destekliyor. Kostin, “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan bu dev şirketlerin aksine, yerel odaklı şirketlere yönelmenin daha az uluslararası risk içereceğini vurguladı.

FAİZ ORANLARI VE ENFLASYON ENDİŞESİ

Kostin ayrıca, ABD Hazine tahvillerinde görülen hızlı faiz artışlarının piyasa için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Ancak, enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu ve tahvil getirilerinin zamanla azalacağını ifade etti.

YIL SONU TAHMİNİ: 6.500 PUAN

Goldman Sachs’ın tahminine göre, S&P 500 endeksi yıl sonuna kadar 6.500 puana ulaşabilir. Kostin, ABD ekonomisinde büyüme ve istikrarın devam etmesi halinde orta ölçekli şirketlerin güçlü bir performans sergileyeceğini düşünüyor.

NEDEN ORTA ÖLÇEKLİ HİSSELER?

Goldman Sachs’ın değerlendirmesine göre, orta ölçekli şirketler, büyüme potansiyelleriyle büyük şirketlere alternatif bir yatırım alanı sunuyor. Yatırımcılar için düşük değerlemeler, yüksek büyüme potansiyeli ve daha az uluslararası risk bu hisseleri cazip kılan başlıca faktörler arasında.