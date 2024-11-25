Goldman Sachs: Yıl sonu rallisi bu hafta başlıyor

25 Kasım 2024 15:46 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 15:46

Goldman Sachs’a göre, yıl sonu rallisi bu hafta başlayabilir. Tarihsel veriler, S&P 500’ün seçim yıllarında yıl sonuna kadar %3,4 yükseldiğini gösteriyor. 2024 ise rekorlarla dolu bir yıl olabilir.

Wall Street’te uzun süredir beklenen yıl sonu rallisi, bu hafta itibarıyla başlayabilir. Goldman Sachs analisti Scott Rubner, tarihsel verilere dikkat çekerek Şükran Günü’ne kadar olan dönemde piyasaların genellikle güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Bu durum, hisse senetleri yatırımcıları için büyük bir fırsat anlamına gelebilir.

YIL SONU RALLİSİ TARİHSEL VERİLERLE DESTEKLENİYOR

Scott Rubner’ın analizine göre, ABD hisse senetleri genellikle seçim sonrası belirsizlik döneminden çıkarak yıl sonuna kadar pozitif bir ivme yakalıyor. 1928’den bu yana yapılan incelemeler, seçim yıllarında S&P 500 Endeksi’nin yıl sonuna kadar ortalama %3,4 oranında yükseldiğini ortaya koyuyor. Goldman Sachs ise bu yıl için S&P 500’ün yıl sonu hedefini 6.300 puan olarak açıkladı.

Rubner, “Şükran Günü'ne kadar olan işlem günleri genellikle yılın en iyi performanslarını içerir. Bu hafta, yıl sonu rallisinin başlangıcı olabilir ve bu ivme, ocak ayı başlarına kadar sürebilir” ifadelerini kullandı.

2024 REKORLARLA GELEBİLİR

Goldman Sachs’a göre, S&P 500 yılın sonuna kadar %1,3’lük bir artış daha kaydedebilir ve 2024'te %24'lük bir yükselişle rekor bir yıl yaşanabilir. Sanctuary Wealth Baş Yatırım Stratejisti Mary Ann Bartels ise daha uzun vadeli bir boğa piyasası öngörüyor. Bartels, “1995-2000 dönemine benzer bir süreçteyiz. S&P 500, önümüzdeki beş yıl boyunca yükselmeye devam edecek” dedi.

Bartels ayrıca S&P 500’ün 2025 yılında 7.400 puan seviyelerine ulaşabileceğini, yapay zekâ temelli verimlilik artışlarının ve güçlü bir ABD ekonomisinin bu yükselişi destekleyeceğini belirtti.

ABD EKONOMİSİ VE ŞİRKET PERFORMANSLARI GÜÇLENİYOR

S&P 500 şirketlerinin üçüncü çeyrek toplam kârının %8,8 artışla 527,4 milyar dolara yükseldiği ve 2024’ün son çeyreğinde %9,8 oranında ek bir artış beklendiği belirtiliyor. LSEG verileri ise şirket bilançolarının gelecek yıl %14,1 artacağını öngörüyor.

Goldman Sachs, ABD ekonomisinin 2024 yılında %2,5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Bu büyüme, güçlü tüketici harcamaları, dirençli işgücü piyasası ve azalan enflasyon baskılarıyla desteklenecek.