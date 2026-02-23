Goldman Sachs’tan 2026 fiyatları yukarı revize etti

Menü Kapat
Şubat 23, 2026 11:56
OECD stoklarının beklenenden düşük çıkması sonrası Goldman Sachs, 2026’nın son çeyreği için Brent ve WTI petrol fiyat tahminlerini 6’şar dolar artırdı.

Küresel enerji piyasalarında dengeler yeniden tartışılıyor. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yılına ilişkin petrol fiyat beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Gerekçe ise net: OECD ülkelerindeki petrol stokları tahmin edilenden daha düşük.

Banka, 2026’nın dördüncü çeyreği için Brent petrol tahminini 60 dolara, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) tahminini ise 56 dolara çıkardı. Her iki kalemde de artış 6 dolar oldu. Açıkçası bu revizyon, piyasanın arz tarafındaki hassasiyetin hâlâ sürdüğünü gösteriyor.

ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Goldman Sachs, İran kaynaklı bir arz kesintisi öngörmediğini özellikle vurguladı. Ayrıca 2026 yılı için günlük 2,3 milyon varillik küresel arz fazlası tahminini de korudu. Yani fiyat tahmini yukarı çekilmiş olsa da, piyasada ciddi bir daralma beklentisi yok.

Bununla birlikte Asya’daki büyümenin biraz daha yavaşlaması nedeniyle hem arz hem talep tarafında günlük 0,2 milyon varillik aşağı yönlü revizyon yapıldı. Küresel talepteki bu sınırlı zayıflama, dengeyi hassas bir noktada tutuyor.

YAPTIRIMLAR GEVŞERSE TABLO DEĞİŞEBİLİR

Bankaya göre İran ya da Rusya’ya yönelik yaptırımların gevşetilmesi halinde stok artışları hızlanabilir. Bu da uzun vadede arzın artması anlamına gelir. Böyle bir senaryoda Brent için 5 dolar, WTI için ise 8 dolarlık aşağı yönlü risk oluşabileceği ifade ediliyor.

