Goldman Sachs’tan 2026 fiyatları yukarı revize etti

YAPTIRIMLAR GEVŞERSE TABLO DEĞİŞEBİLİR

Bankaya göre İran ya da Rusya’ya yönelik yaptırımların gevşetilmesi halinde stok artışları hızlanabilir. Bu da uzun vadede arzın artması anlamına gelir. Böyle bir senaryoda Brent için 5 dolar, WTI için ise 8 dolarlık aşağı yönlü risk oluşabileceği ifade ediliyor.