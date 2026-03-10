Goldman ve Barclays’ten petrol uyarısı: ABD’de enflasyon yeniden yükselebilir

Finans devleri Goldman Sachs ve Barclays’e göre petrol fiyatlarında kalıcı bir yükseliş, ABD’de enflasyonu yeniden yukarı çekebilir. Petrolün 100 dolara yaklaşması halinde Fed’in faiz indirimi planları da gecikebilir.

Küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik, ABD ekonomisi için yeni bir risk başlığı olarak öne çıkıyor. Finans dünyasının iki büyük kurumu Goldman Sachs ve Barclays, yayımladıkları analizlerde petrol fiyatlarında kalıcı bir artışın ABD’de enflasyonu yeniden yukarı itebileceği uyarısında bulundu.