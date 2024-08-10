Goldman ve Citi'den Türkiye için dikkat çeken rapor! Enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladılar

10 Ağustos 2024 10:07 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dün yılın 3’üncü Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Toplantıda verilen mesajların yankıları sürerken Goldman Sachs ve Citi, Türkiye ekonomisine yönelik enflasyon ve faiz beklentilerini paylaştılar.

GOLDMAN’DAN ENFLASYON TAHMİNİ

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Goldman Sachs ekonomistleri yazdıkları notta bankanın 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadığını ifade etti.

Bankanın raporunda enflasyonun yıl sonunda yüzde 36’ya düşeceği öngörüldü. Riskleri yukarı yönlü olduğu konusunda da uyarıda bulunuldu.

Goldman açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Haziran ve temmuz aylarında enflasyonda aşağı yönlü sürpriz görüldü. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve hanehalkının enflasyon beklentilerindeki düzelmeyle beraber fiyat baskılarının yılın kalanında sert biçimde yavaşlamasını bekliyoruz”

FAİZ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Citi raporunda da benzer ifadeler yer aldı. Citi 2025 için güçlü dezenflasyon beklentisine dikkat çekti. Analistler, TCMB’nin Kasım ayına kadar faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörürken yıl sonu politika faizi beklentilerinin yüzde 45 olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nda Enflasyonun 2024 yılı sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk" ifadelerini kullandı.