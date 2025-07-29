Goldman'dan hisse senedi alımı için tarife uyarısı

Goldman Sachs Küresel Hisse Senetleri Stratejisti Peter Oppenheimer ABD'nin önde gelen ticaret ortaklarıyla anlaşmaya varması durumunda bile gümrük vergilerinin hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Son dönemde küresel piyasalarda fiyatlamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri kaynaklı bir resesyon riskinin ortadan kalktığına işaret etse de Goldman Sachs Stratejisti Peter Oppenheimer bu iyimserliğe katılmıyor.

Oppenheimer'a göre ABD resesyondan kaçınabilir, ancak değerlemeler o kadar yüksek ki, diğer piyasalara yönlenmek daha mantıklı görünüyor.

Oppenheimer, geçen yıl ABD hisse senetlerinin çok pahalı görünmeye başladığını uyarıp, uzun süredir geride kalan uluslararası pazarlara geçişi savunmaya başlamıştı.

61 yaşındaki Oppenheimer, Londra'da Bloomberg'e verdiği röportajda, “Çeşitlendirme konusunu ilk kez gündeme getirdiğimizde, insanlar oldukça şüpheciydi. Gerçekten yanlış yaptığımızı düşünmüyorduk ve bu yılın ilk çeyreğinde ABD'nin performansı düşmeye başladığında, çok olumlu tepkiler aldık” ifadelerini kullandı.