Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Goldman'dan hisse senedi alımı için tarife uyarısı

Goldman Sachs Küresel Hisse Senetleri Stratejisti Oppenheimer, Washington'un önemli ticaret ortaklarıyla anlaşmaya varmasına rağmen gümrük vergilerinin hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkileyecek kadar sert olabileceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Goldman'dan hisse senedi alımı için tarife uyarısı
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 16:42

Goldman Sachs Küresel Hisse Senetleri Stratejisti Peter Oppenheimer ABD'nin önde gelen ticaret ortaklarıyla anlaşmaya varması durumunda bile gümrük vergilerinin fiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Goldman'dan hisse senedi alımı için tarife uyarısı

Son dönemde küresel piyasalarda fiyatlamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri kaynaklı bir resesyon riskinin ortadan kalktığına işaret etse de Goldman Sachs Stratejisti Peter Oppenheimer bu iyimserliğe katılmıyor.

Goldman'dan hisse senedi alımı için tarife uyarısı

Oppenheimer'a göre ABD resesyondan kaçınabilir, ancak değerlemeler o kadar yüksek ki, diğer piyasalara yönlenmek daha mantıklı görünüyor.

Goldman'dan hisse senedi alımı için tarife uyarısı

Oppenheimer, geçen yıl ABD hisse senetlerinin çok pahalı görünmeye başladığını uyarıp, uzun süredir geride kalan uluslararası pazarlara geçişi savunmaya başlamıştı.

Goldman'dan hisse senedi alımı için tarife uyarısı

61 yaşındaki Oppenheimer, Londra'da Bloomberg'e verdiği röportajda, “Çeşitlendirme konusunu ilk kez gündeme getirdiğimizde, insanlar oldukça şüpheciydi. Gerçekten yanlış yaptığımızı düşünmüyorduk ve bu yılın ilk çeyreğinde ABD'nin performansı düşmeye başladığında, çok olumlu tepkiler aldık” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklara iyi haber: Konut kredisinde ilk faiz indirimi geldi!
Dar gelirli vatandaşa 500 bin sosyal konut projesi yolda
ETİKETLER
#dolar
#yatırım
#hisse senedi
#tarife
# Ekonomi
#Finans
#Resesyondan Daha Kötü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.