Google’dan 100 yıllık borçlanma hamlesi

Alphabet, sterlin cinsinden 100 yıl vadeli tahvil satışı planlıyor. Nadir görülen bu borçlanmanın arkasında, hızlanan yapay zekâ yatırımları var.
Google’ın çatı şirketi Alphabet, teknoloji dünyasında uzun zamandır pek rastlanmayan bir kapıyı aralıyor. Şirket, büyük ölçekli borçlanma programı kapsamında 100 yıl vadeli bir tahvil ihracına hazırlanıyor. Üstelik bu tahvil, sterlin cinsinden olacak. Bu adım, 1990’ların sonundaki dot-com döneminden bu yana bir teknoloji şirketinin attığı ilk 100 yıllık tahvil hamlesi olarak kayda geçecek.
Alphabet’in planı, alışıldık kısa ve orta vadeli borçlanmaların çok ötesinde. Şirket, bu hamleyle hem yatırımcı tabanını genişletmeyi hem de uzun vadeli finansman ihtiyacını güvence altına almayı hedefliyor.
Alphabet, pazartesi günü ABD’de yatırım yapılabilir seviyede 20 milyar dolarlık teminatsız kıdemli tahvil satışı gerçekleştirdi. Yedi dilimden oluşan bu satışın hemen ardından, sterlin cinsinden dört farklı dilimle birlikte 100 yıl vadeli tahvilin de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu işlem, aynı zamanda Alphabet’in ilk sterlin tahvil ihracı olacak.
Bu kadar uzun vadeli bir borçlanmaya teknoloji cephesinde en son Motorola, 1997 yılında başvurmuştu. Zaten 100 yıllık tahviller genellikle devletler, üniversiteler ya da benzeri uzun ömürlü kurumlarla özdeşleşiyor. Şirketler açısından bakıldığında ise satın almalar, değişen iş modelleri ve teknolojik eskime riski bu tür ihraçları oldukça istisnai kılıyor.
Peki Alphabet neden bu kadar sıra dışı bir yolu seçiyor? Cevap çok net: yapay zekâ. Teknoloji devleri, rekabetçi kalabilmek için tarihte görülmemiş büyüklükte yatırımlar yapıyor. Bu da, daha önce pek tercih edilmeyen uzun vadeli finansman araçlarını yeniden gündeme taşıyor.
KBRA Avrupa makro stratejisti Gordon Kerr’e göre Alphabet, bu tahvillerle yapılandırılmış finans yatırımcılarından emeklilik fonlarına kadar geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı amaçlıyor. Kerr, 100 yıllık tahvillerin en büyük alıcılarının sigorta şirketleri ve emeklilik fonları olacağını söylerken, doğrusu biraz da ironik bir noktaya dikkat çekiyor: Bu tahvilleri yapılandıranların büyük bölümü geri ödeme gününü görmeyecek.
Özellikle İngiltere merkezli emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinden gelen güçlü talep, sterlin piyasasını uzun vadeli fon arayan ihraççılar için cazip bir merkez haline getirmiş durumda.
Alphabet, ABD tahvil piyasasına en son Kasım ayında çıkmış ve 17,5 milyar dolarlık borçlanmaya karşılık yaklaşık 90 milyar dolarlık talep toplamıştı. O işlemde satılan 50 yıl vadeli dolar cinsi tahvil, ABD’de teknoloji şirketleri arasında bugüne kadarki en uzun vadeli kurumsal tahvil olmuştu.
Yeni borçlanma hamlesi ise, Alphabet’in kısa süre önce açıkladığı ve 185 milyar dolara kadar çıkabilecek yıllık sermaye harcaması hedefinin hemen ardından geliyor. Bu rakam, şirketin geçen yılki harcamalarının neredeyse iki katı ve büyük ölçüde yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek için kullanılacak.
Alphabet yalnız değil. Amazon, Google, Meta, Microsoft ve Oracle’dan oluşan beş büyük “hiper ölçekleyici” şirket, geçen yıl ABD’de toplam 121 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptı. Morgan Stanley ise bu devlerin toplam borçlanmasının 2025’te 165 milyar dolardan 2026’da 400 milyar dolara çıkmasını bekliyor. Yapay zekâ yarışı kızıştıkça, borçlanma cephesinde de sınırlar zorlanıyor.