Google’dan 100 yıllık borçlanma hamlesi

EN SON MOTOROLA DENEMİŞTİ

Alphabet, pazartesi günü ABD’de yatırım yapılabilir seviyede 20 milyar dolarlık teminatsız kıdemli tahvil satışı gerçekleştirdi. Yedi dilimden oluşan bu satışın hemen ardından, sterlin cinsinden dört farklı dilimle birlikte 100 yıl vadeli tahvilin de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu işlem, aynı zamanda Alphabet’in ilk sterlin tahvil ihracı olacak.

Bu kadar uzun vadeli bir borçlanmaya teknoloji cephesinde en son Motorola, 1997 yılında başvurmuştu. Zaten 100 yıllık tahviller genellikle devletler, üniversiteler ya da benzeri uzun ömürlü kurumlarla özdeşleşiyor. Şirketler açısından bakıldığında ise satın almalar, değişen iş modelleri ve teknolojik eskime riski bu tür ihraçları oldukça istisnai kılıyor.