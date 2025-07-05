Google’dan yüzde 300 zam!

Google, “Google One” isimli veri depolama hizmetine yüzde 300 zam yaptığını abonelerine bildirdi. Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar'da daha fazla depolama alanı sunan bir abonelik hizmeti olan Google One, yıllık 200 GB alan sunduğu en temel standart planın 199,99 TL olan ücretinin 799,99 TL’ye güncellendiğini abonelerine bildirdi.

One alanında Google, 200 GB’dan 30 TB’a kadar alan sunuyor. Aylık ücretler 79,99 TL’den 2.999,99 TL’ye kadar değişiyor.