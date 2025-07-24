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 | İrem Çınar

Google’den depolama ücretine büyük zam! Abonelik ücreti 5 kat artıyor: İşte yeni tarife listesi

Google, Türkiye’de Google One abonelerini etkileyecek ciddi bir fiyat güncellemesine hazırlanıyor. Şirketin aldığı kararla birlikte depolama hizmeti ücretleri yaklaşık 5 katına çıkacak.

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Google’den depolama ücretine büyük zam! Abonelik ücreti 5 kat artıyor: İşte yeni tarife listesi
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 15:37

One kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Şirket tarafından gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, yıllık ücreti 19 Eylül 2025 itibarıyla 99,99 TL’den 499,99 TL’ye yükselecek. Yaklaşık yüzde 400’lük bu artış, mevcut kullanıcıların da doğrudan etkileneceği anlamına geliyor.

Google, fiyat artışının nedenine dair herhangi bir açıklama yapmazken, kullanıcılarına abonelik tercihlerini gözden geçirmeleri yönünde uyarıda bulundu. Eğer abonelik iptal edilmezse, sistem yeni dönemde güncel ücreti otomatik olarak tahsil edecek.

Google’den depolama ücretine büyük zam! Abonelik ücreti 5 kat artıyor: İşte yeni tarife listesi

ABONELİKTEN ÇIKMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Google One aboneliğini bitirmek isteyen kullanıcılar, Google Play platformu üzerinden “Abonelikler” bölümüne girerek birkaç adımda iptal işlemini gerçekleştirebiliyor. Şirketin bilgilendirme mesajında, fiyat artışından etkilenmemek için abonelik kararının 19 Eylül’den önce verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

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#Ekonomi
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