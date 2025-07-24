Google’den depolama ücretine büyük zam! Abonelik ücreti 5 kat artıyor: İşte yeni tarife listesi

Google One kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Şirket tarafından gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, yıllık abonelik ücreti 19 Eylül 2025 itibarıyla 99,99 TL’den 499,99 TL’ye yükselecek. Yaklaşık yüzde 400’lük bu artış, mevcut kullanıcıların da doğrudan etkileneceği anlamına geliyor.

Google, fiyat artışının nedenine dair herhangi bir açıklama yapmazken, kullanıcılarına abonelik tercihlerini gözden geçirmeleri yönünde uyarıda bulundu. Eğer abonelik iptal edilmezse, sistem yeni dönemde güncel ücreti otomatik olarak tahsil edecek.

ABONELİKTEN ÇIKMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Google One aboneliğini bitirmek isteyen kullanıcılar, Google Play platformu üzerinden “Abonelikler” bölümüne girerek birkaç adımda iptal işlemini gerçekleştirebiliyor. Şirketin bilgilendirme mesajında, fiyat artışından etkilenmemek için abonelik kararının 19 Eylül’den önce verilmesi gerektiği hatırlatıldı.