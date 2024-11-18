Gözlemeleri beğenildi, iş yerini açtı! Gençlere ve kadınlara saatlik çalışma imkanı veriyor

18 Kasım 2024 11:38 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:38

Çankırı’da yaşayan Hacer Gökmen kendi ellerinden yaptığı hamur işi yemeklerin arkadaşları tarafından çok beğenilmesi üzerine kendi iş yerini açtı. 52 yaşındaki Hacer Gökmen, ev hanımları ve öğrencilere saatlik çalışma imkanı veriyor.

Çankırı’da yaşayan 52 yaşındaki Hacer Gökmen, yıllardır evinde yaptığı hamur işi yemeklerin çok beğenilmesi sonrası kendi iş yerini açmaya karar verdi. Yaklaşık 6 yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk annesi Gökmen, hem çocuklarına hem de ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla iş yeri açtı.

GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR

Gözleme dükkanı açan Hacer Gökmen, ev hanımları ve üniversite öğrencilerine saatlik çalışma imkanı da sağlıyor. Gökmen, dükkanını sadece bir geçim kaynağı olarak görmeyip topluma da katkıda bulunmayı hedefliyor. Hacer Gökmen'in çalışma azmi ve başarısı, gençlere de ilham kaynağı oluyor.

BİR ANDA KARAR VERDİ

Hamur işleriyle uğraşmayı çok sevdiğini ifade eden Gökmen, "Çocuklarıma ve eşe dosta pasta börekler yaparken kendimi bir anda böyle bir işletmenin başında buldum. Yaptığım yemekler herkes tarafından beğeniliyordu. Oğlum da özellikle böyle bir işletme açmamı çok istiyordu. Önce kahve, pasta ve börek üzerine düşündük, daha sonra gözlemeci dükkanımızı açtık. Şu anda burada çeşitli gözlemeler yapıyoruz. Saatlik çalışan öğrenciler ve arkadaşlarım da bana destek oluyor. Onların yardımı olmasa bunu tek başıma yapamazdım" dedi.

Gökmen, dükkanın hem geçim kaynağı hem de bir mutluluk sebebi olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımın geleceği için bir şeyler yapmam gerekiyordu. İnsanlar tarafından aldığım güzel yorumlar da beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.